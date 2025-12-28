Реал Мадрид предприе нечуван до момента ход срещу Барселона извън терена

Съперничеството между Реал Мадрид и Барселона продължава да бъде на всички фронтове. Този път грандът от испанската столица предприе необикновен ход срещу каталунския си съперник. От Реал официално поискаха пълен достъп до обширна финансова документация по текущото дело "Негрейра", което допълнително задълбочи едно от най-значимите разследвания в историята на футбола. Както е известно, Барселона е обвинена в корупция и измама заедно с бившия заместник-председател на Съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра.

Реал Мадрид иска финансови отчети от Барселона за период от 11 години

Искането беше оповестено публично от бившия съдия от Ла Лига Хавиер Естрада Фернандес, който действа като частен прокурор в производството, чрез съобщение, споделено в социалните му медии. Според съдебното искане, Реал Мадрид иска правото да разгледа всички финансови отчети, доклади за надлежна проверка и криминалистични анализи, проведени върху финансите на Барселона между 2010 и 2021 г., при условие че са свързани с плащанията, направени на Хосе Мария Енрикес Негрейра или на свързани с него лица. Искането конкретно посочва доклади, изготвени от големи външни фирми като KPMG, PwC, Deloitte и Kroll.

Обхватът на искането подчертава намерението на Реал Мадрид да получи цялостно разбиране за финансовите решения на Барселона в продължение на повече от десетилетие, особено що се отнася до плащанията, които са станали основен фокус на разследването. В допълнение към одитите от трети страни, Реал Мадрид изисква достъп до повече от 600 документа, представени от Барселона в съда през юли 2023 г. Тези материали съставляват съществена част от доказателствения материал и включват финансови обяснения и подкрепяща документация, предоставени от каталунския клуб по време на разследването.

Важно е да се отбележи, че искането отива още по-далеч. Реал Мадрид иска подробна информация, свързана с вътрешното разследване, възложено от самия Барселона. Това включва достъп до предварителни и окончателни доклади, писмени записи и резюмета на интервюта, проведени в рамките на разследването, както и всички вътрешни проверки или проверки за съответствие, извършени от клуба. Целта е да се установи не само какво е било платено, но и как тези плащания са били оправдани вътрешно и дали е бил спазен надлежният процес в рамките на управленската структура на каталунците.

Естрада Фернандес обобщи основната цел на това производство, като заяви, че целта е да се покажат всички документи и да се изясни какво е било платено и защо. Освен прозрачност, искането има за цел да оцени дали плащанията могат да бъдат обосновани от икономическа, фискална и договорна гледна точка. В основата на въпроса е дали плащанията в размер на няколко милиона евро, направени в продължение на няколко години, са имали легитимна бизнес обосновка или дали пораждат опасения за неправомерно влияние или пропуски в управлението. Въпреки че все още не са наложени спортни санкции, правните и репутационни последици продължават да бъдат значителни.

