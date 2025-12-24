Включват отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" след поредното спиране

Включват пак шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в електроенергийната система на страната, предаде Би Ти Ви, позовавайки се на Министерството на енергетиката. Блокът беше спрян за авариен ремонт на 21 декември, след като бе установен дефект. Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено по-рано този месец, бе констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

Не е констатирано отделяне на радиоактивни вещества

От ядрената централа поясняват, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока в АЕЦ "Козлодуй".

Не е констатирано отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно и на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи по график, уточняват от министерството.

