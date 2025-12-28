Кабинетът подаде оставка:

28 декември 2025, 13:11 часа 399 прочитания 0 коментара
Ураганни ветрове: В три области има щети и паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ураганни ветрове, паднали дървета и опасни планини - за това предупреждават спасителите и синоптиците с оранжеви и жълти кодове. Поривите на моменти ще достигат дори до 100 км/ч., предаде bTV. В Габровско, Плевенско и Пловдив има паднали дървета. Екипите на „Пожарна безопасност“ ги отстраняват. Още: За премахване на дървета: Затварят прохода “Петрохан“

Паднали дървета затрудняваха движението на различни места в Плевенска област. Такива имаше по пътищата Долна Митрополия – Подем, Никопол – Белене, както и между селата Садовец и Дерманци. Екипи на Областното пътно управление и снегопочистващата фирма работиха по отстраняването им.

 

Към обяд всички пътища в областта са почистени от паднали дървета, опесъчени и проходими при зимни условия. Паднали дървета имаше и в Габровско, но там те не са затруднили движението.

В Пловдивска област почти всички дежурни екипи на пожарната са мобилизирани. Получени са 20 сигнала за щети по автомобили. В Сопот паднало дърво е нанесло щети на два автомобила.

Паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. На сигнал за паднало голямо дърво е реагирала и пожарната в Асеновград, където то е довело до временно затваряне на пътя към село Червен. Предвид силните ветрове от МВР призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
