Радар за икономика: Най-важните новини на 12 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 12 февруари 2026 г.

Трикове и надценяване: Фискалният съвет за реалното изпълнение на Бюджет 2025

Фискалният съвет (ФС) дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. Това се посочва в негово становище за реалното изпълнение на бюджета за 2025 г., основано на наличните данни към края на годината. От ФС изтъкват като проблеми силно надценените прогнози, както и използването на фискални трикове за изпълнението на бюджета. Трикове и надценяване: Фискалният съвет за реалното изпълнение на Бюджет 2025

По-евтин ток: ТЕЦ "Марица-изток 2" започва да гори дървесина

В ТЕЦ "Марица-изток 2" ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина. Това ще се случи до края на месеца, съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков при посещение на комплекса. Промяната на горивната база има потенциал да осигури допълнителен добив и реализация на лигнитните въглища в комплекса, както и поевтиняване на произвежданата електроенергия. По-евтин ток: ТЕЦ "Марица-изток 2" започва да гори дървесина

Обрат с курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат, след като през седмицата достигна максимума си за месец февруари, като отново е под психологическа граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара. Обрат с курса на еврото

Цената на петрола доближи невиждана скоро граница

Цената на петрола се повиши още в сутрешната търговия на фона на опасенията от ескалация на напрежението между САЩ и Иран, което може да доведе до смущения в доставките при евентуални атаки срещу Техеран или корабоплаването в региона, предаде Ройтерс. Тя приключи и вчерашната търговията с ръст, а за сорт Брент котировките вече доближават границата от 70 долара за барел. Цената на петрола доближи невиждана скоро граница

Турция подписа с енергиен гигант за търсене на нефт и газ

Като стана дума за петрол, Турската държавна петролна компания TPAO и британския гигант "Бритиш петролиъм" подписаха стратегическо споразумение за партньорство при разработването на находища на петрол и газ в Турция, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". Документът предвижда разработването на находища на петрол и природен газ, оценка на регионите, където има потенциал за откриване на залежи. Турция подписа с енергиен гигант за търсене на нефт и газ