По-евтин ток: ТЕЦ "Марица-изток 2" започва да гори дървесина

В ТЕЦ "Марица-изток 2" ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина. Това ще се случи до края на месеца, съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков при посещение на комплекса.

Промяната на горивната база има потенциал да осигури допълнителен добив и реализация на лигнитните въглища в комплекса, както и поевтиняване на произвежданата електроенергия.

По-евтин и по-екологичен ток

В началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ, може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища, увери министър Станков.

Друг положителен ефект от промяната е и очакването за намаляване с около 50% на въглеродните емисии, които имат сериозна роля в цената на електроенергията, произведена от ТЕЦ "Марица-изток 2".

Работа в максимален обем

Ако експериментът е успешен, това ще доведе и до повишена стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса "Марица изток".

"Ако в момента в централата работят 5 блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките 8 блока", подчерта Станков.

Източник: ТЕЦ "Марица изток 2"

Закупуването на машини за включването на дървесен чипс може да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където имаме достъп до 88 млн. евро, по линия на фондовете за въглищните региони, както и с кредитни средства.

Другите "Марици" също са в готовност

Добавянето на отпадъчна дървесина към лигнитните въглища като гориво за производство на електроенергия има потенциал да се превърне в успешен пример за сътрудничество между енергетиката и горските стопанства, осигурявайки устойчивост и конкурентоспособност в развитието и на двата отрасъла.

Имало е дискусия с мениджмънта на двете американски централи – ТЕЦ "Марица-изток" 1 и ТЕЦ "Марица-изток" 3 и промяната на горивото е съгласувана, заяви енергийния министър.

Ако експериментът има успех, двете централи също имат готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своето производство.

Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса "Марица-изток". В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза.