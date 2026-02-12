Ваня Нушева: Има шанс ветото за Изборния кодекс да бъде уважено от парламента (ВИДЕО)

Има шанс ветото за промените в Изборния кодекс да бъде уважено от парламента. Това каза в предаването Студио Actualno експертът по изборни системи и политолог Ваня Нушева. Тя прогнозира дали парламентът ще преодолее, или ще уважи ветото, което президентът Илияна Йотова наложи върху промените в Изборния кодекс, които ограничаваха броя на секциите за гласуване в страни от Европейския съюз до 20: “Аз мисля, че има определени шансове това вето този път да бъде уважено. Не трябва да забравяме, че преодоляването на ветото на президента става със 121 гласа от всички депутати в парламента. А това, което виждаме в последната седмица, е една промяна в ръководството на БСП.

И заставането начело на БСП, а и на парламентарната група на политически фигури и на експерти, в случая Наталия Киселова, които имат разбиране за това, че трябва да се спазват определени принципи и в изборния процес, а и в законодателната дейност на парламента.

Експерти начело на БСП

В случая имам доста преки наблюдения от експертните позиции на Наталия Киселова по отношение на изборното законодателство. Редица други фигури в БСП също са давали заявки за това, че трябва много внимателно да се подхожда при промените в Изборния кодекс.

Снимка БГНЕС

А в случая мисля, че ще бъде малко трудно да бъдат събрани гласовете на 121 народни представители, за потвърждаване на това решение на парламента да бъдат орязани секциите до 20.“

На въпрос трябваше ли депутатите да намалят секциите, експертът отговори: “Вижте, като цяло има редица проблеми в изборния процес. Както при организирането в страната, така и при организиране на вота в чужбина.

Има редица данни за това, че българската държава няма контрол върху начина, по който се организира изборния процес в секции, особено в Турция.

И там остават съмнения за това, че избирателите гласуват недостатъчно информирано, че гласуват под натиск и че има практики, свързани с контролиране на вота.

Кой печели и кой губи от промените

Това обаче не означава, че българската държава трябва да създава изкуствени бариери пред възможността гражданите да упражнят своето право на глас.“

Според Ваня Нушева, ако ветото бъде отхвърлено, най-ощетени по отношение на правото си на глас ще бъдат българите в САЩ, Великобритания и Турция. Което не пречи, както е ставало, избиратели да бъдат натоварени на автобуси от съседна Турция и да дойдат да гласуват в България.

Експертът каза още кои партии ще бъдат ощетени и кои ще спечелят от орязването на секциите за гласуване в страните извън ЕС.

Тя сподели още, че не можем да прогнозираме дали следващото Народно събрание ще наложи машините за сканиране в изборния процес, защото трудно може да се предвиди кои политически партии ще влязат в него.

Още – във видеоматериала.