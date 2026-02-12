Турция подписа с енергиен гигант за търсене на нефт и газ

Турската държавна петролна компания TPAO и британския гигант "Бритиш петролиъм" подписаха стратегическо споразумение за партньорство при разработването на находища на петрол и газ в Турция, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА. Документът предвижда разработването на находища на петрол и природен газ, оценка на регионите, където има потенциал за откриване на залежи, сътрудничество при износа и инфраструктурата за пренос на петрол и природен газ, сътрудничество на регионално и международно равнище.

Подписите бяха положени на церемония в Истанбул от генералния директор на Турската държавна петролна компания Джем Ердем и директора за развитие на международно ниво на „Бритиш петролиъм“ Андрю Макозлън.

Целта е производство от 1 милион барела

Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар подчерта, че целта e капацитетът на Турската държавна петролна компания да достигне производство от 1 милион барела, а сътрудничеството между двете петролни компании трябва да бъде пренесено и в други страни.

"Един от най-основните и приоритетни проекти за нас е сътрудничеството ни в Ирак. Специално това с находището в Киркук. Другата ни обща тема е Либия. Мислим за съвместно сътрудничество и там. Обсъждаме сътрудничество по различни проекти в Средна Азия, Казахстан и Азербайджан. Вярвам, че през тази година ще имаме конкретни резултати в тази посока и ще ги споделим с обществеността“, заяви министърът на енергетиката на Турция.

Вчера Турската държавна петролна компания е спечелила и търг, с който е получила разрешително за разработване на два блока в Либия – един в морето и един на сушата.

"Либия обяви подобен търг за пръв път от 17 години. Бяхме подали предложение и за двата блока, спечелихме право да получим разрешително и за двата. Този път ще търсим петрол и природен газ заедно с испанския ни партньор „Репсол“, а сред партньорите ни в проучването в морския блок е унгарската „МОЛ“, заяви Алпарслан Байрактар.