Белият дом първо публикува, после свали изявление за търговско споразумение със Северна Македония

Белият дом публикува, а след това премахна от сайта си изявление за постигната рамка за търговско споразумение с Република Северна Македония, пише Ройтерс. Текстът беше озаглавен „Съвместно изявление относно рамка за споразумение между САЩ и Северна Македония за реципрочна, справедлива и балансирана търговия“ и беше публикувано на страницата за новини на Белия дом.

Малко след това изявлението изчезна оттам, без да има обяснение. Белият дом не отговори незабавно на запитване за информация относно случая.

