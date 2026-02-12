Оставката на Румен Радев:

Белият дом първо публикува, после свали изявление за търговско споразумение със Северна Македония

Белият дом публикува, а след това премахна от сайта си изявление за постигната рамка за търговско споразумение с Република Северна Македония, пише Ройтерс. Текстът беше озаглавен „Съвместно изявление относно рамка за споразумение между САЩ и Северна Македония за реципрочна, справедлива и балансирана търговия“ и беше публикувано на страницата за новини на Белия дом.

Малко след това изявлението изчезна оттам, без да има обяснение. Белият дом не отговори незабавно на запитване за информация относно случая.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
