Лайфстайл:

Арсенал сгреши и авансът пред Ман Сити изглежда притеснително малък

13 февруари 2026, 0:07 часа 494 прочитания 0 коментара
Арсенал сгреши и авансът пред Ман Сити изглежда притеснително малък

Английският гранд Арсенал допусна грешна стъпка в битката за титлата във Висшата лига, след като не успя да победи Брентфорд след равенство 1:1 като гост в среща от 26-ия кръг. И двете попадения паднаха през второто полувреме, като Чуквонсо Мадуеке откри за "топчиите", а Кийн Люис-Потър изравни за "пчеличките". А след този резултат преднината на Арсенал пред втория Манчестър Сити изглежда притеснително малка - само четири точки.

Брентфорд спря Арсенал

Арсенал, който постигна победа в последните си два мача, сега трябваше да гостува на един от най-силните отбори в шампионата - този на Брентфорд. "Пчеличките" влязоха със самочувствие в мача след две поредни победи над Нюкасъл и Астън Вила. Като титуляр на върха на атаката започна бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който е и втори по голове във Висшата лига след Ерлинг Холанд.

Още: Ман Юнайтед остана без един от основните си кандидати за нов мениджър: ето защо

Виктор Гьокереш

"Топчиите" са с четири точки пред Манчестър Сити

Тиаго бе неутрализиран от най-силната защита във Висшата лига, но пък той свърши достатъчно работа извън това, като не случайно остана на терена до последния съдийски сигнал. Иначе Мадуеке даде аванс на Арсенал в 61-ата минута, но хората на Микел Артета не успяха да задържат преднината си, след като в 71-ата минута Люис-Потър изравни.

До края не се стигна до повече попадения, с което Арсенал записа шесто равенство от началото на сезона и девети шампионатен мач, в който не постига победа. Тимът има 57 точки - с четири пред втория Манчестър Сити. В следващия кръг Арсенал гостува на последния Уулвърхямптън.

Още: Рекордът се клати: легенда на Висшата лига изравни невъзможно постижение

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Брентфорд
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес