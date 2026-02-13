Арсенал сгреши и авансът пред Ман Сити изглежда притеснително малък

Английският гранд Арсенал допусна грешна стъпка в битката за титлата във Висшата лига, след като не успя да победи Брентфорд след равенство 1:1 като гост в среща от 26-ия кръг. И двете попадения паднаха през второто полувреме, като Чуквонсо Мадуеке откри за "топчиите", а Кийн Люис-Потър изравни за "пчеличките". А след този резултат преднината на Арсенал пред втория Манчестър Сити изглежда притеснително малка - само четири точки.

Брентфорд спря Арсенал

Арсенал, който постигна победа в последните си два мача, сега трябваше да гостува на един от най-силните отбори в шампионата - този на Брентфорд. "Пчеличките" влязоха със самочувствие в мача след две поредни победи над Нюкасъл и Астън Вила. Като титуляр на върха на атаката започна бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който е и втори по голове във Висшата лига след Ерлинг Холанд.

"Топчиите" са с четири точки пред Манчестър Сити

Тиаго бе неутрализиран от най-силната защита във Висшата лига, но пък той свърши достатъчно работа извън това, като не случайно остана на терена до последния съдийски сигнал. Иначе Мадуеке даде аванс на Арсенал в 61-ата минута, но хората на Микел Артета не успяха да задържат преднината си, след като в 71-ата минута Люис-Потър изравни.

До края не се стигна до повече попадения, с което Арсенал записа шесто равенство от началото на сезона и девети шампионатен мач, в който не постига победа. Тимът има 57 точки - с четири пред втория Манчестър Сити. В следващия кръг Арсенал гостува на последния Уулвърхямптън.

