Доротея Вирер: Заради изненади като Лора Христова обичаме биатлона!

Италианската биатлонистка Доротея Вирер заяви, че е изключително щастлива за успеха на Лора Христова на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. 35-годишната състезателка, която има четири златни медала от световни първенства, смята, че именно такива изненадващи успехи са най-добрата реклама за биатлона, особено когато на подиума се качват по-малки нации като България.

Биатлонът печели, когато малка нация като България се качи на подиума

Вирер има четири златни медала от световни първенства, но досега никога не е ставала олимпийска шампионка. Тя има четири медала от олимпийски игри, включително сребро в смесената щафета на Игрите в Милано/Кортина. Това е нейната четвърта и последна олимпиада, като възнамерява да се оттегли от спорта.

"Изключително съм щастлива за нея. Това е причината, заради която обичаме биатлона. Обожавам, когато видя изненада като тази. Това е най-добрата реклама за нашия спорт, особено когато по-малка нация се качи на подиума", заяви Доротея Вирер, цитирана от Световната федерация по биатлон.

Вирер е сред биатлонистките, които вдъхновяват Лора Христова. Самата тя призна, че преди състезанието си е мислила за интервю на Вирер, в което италианката споделя, че медалът ѝ от олимпийски игри дошъл, когато има най-малко очаквания. Точно това е била нагласата и на Лора за състезанието - да няма очаквания и да бъде напълно спокойна, което я отведе и до безгрешнас стрелба.

ОЩЕ: В Италия се прехласнаха по Лора Христова: "Красота! От последна в Пекин 2022 до трета в Милано/Кортина 2026"