На първо четене: Португалия одобри законопроект, ограничаващ достъпа на деца до социални мрежи

Португалският парламент одобри днес на първо четене законопроект, който изисква изрично родителско съгласие за достъп до социални мрежи на деца на възраст от 13 до 16 години, съобщи Ройтерс. Вносителите от управляващата Социалдемократическа партия заявяват, че мярката е необходима за защита на децата от кибертормоз, вредно съдържание и лица, които използват интернет и социалните мрежи, за да подмамват непълнолетни.

Предвижда се използването на система, чрез която родителите ще дават съгласие за регистрация и достъп. Тя ще подпомогне и прилагането на съществуващата забрана за деца под 13 години да използват социални мрежи, платформи за споделяне на видео и изображения или онлайн сайтове за залагания. Законопроектът може да претърпи промени преди окончателното му одобрение.

Миналия месец долната камара на френския парламент също подкрепи законодателство за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години на фона на нарастващите опасения относно онлайн тормоза и рисковете за психичното здраве.

Първата подобна национална забрана в света за потребители под 16 години, обхващаща водещи социални платформи, влезе в сила през декември - в Австралия.

