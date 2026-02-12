Армения очаква огромни инвестиции от САЩ

Армения очаква над 13 милиарда долара инвестиции от САЩ. Тази сума се равнява на близо половината от брутния вътрешен продукт на страната, предава Bloomberg.

Ключови проекти включват до 9 милиарда долара в гражданско ядрено партньорство, което потенциално ще замени централата „Мецамор“, и 4 милиарда долара за инициатива за изкуствен интелект с Firebird и Nvidia за изграждане на мащабна изчислителна инфраструктура до 2026 г.

Тези сделки биха могли да намалят зависимостта на Армения от Русия и да засилят позицията на премиера Никол Пашинян преди изборите, на фона на по-широки регионални промени.

