Лайфстайл:

Армения очаква огромни инвестиции от САЩ

12 февруари 2026, 20:20 часа 386 прочитания 0 коментара
Армения очаква огромни инвестиции от САЩ

Армения очаква над 13 милиарда долара инвестиции от САЩ. Тази сума се равнява на близо половината от брутния вътрешен продукт на страната, предава Bloomberg.

Още: Армения още повече бяга от Русия - подписа първа голяма оръжейна сделка със САЩ

Ключови проекти включват до 9 милиарда долара в гражданско ядрено партньорство, което потенциално ще замени централата „Мецамор“, и 4 милиарда долара за инициатива за изкуствен интелект с Firebird и Nvidia за изграждане на мащабна изчислителна инфраструктура до 2026 г.

Още: Военен съд в Азербайджан с брутални присъди за бившите лидери на Нагорни Карабах

Тези сделки биха могли да намалят зависимостта на Армения от Русия и да засилят позицията на премиера Никол Пашинян преди изборите, на фона на по-широки регионални промени.

Още: САЩ ще продължат проекта за транзитен коридор през Армения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Армения Инвестиции САЩ Никол Пашинян
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес