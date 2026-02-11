И чуждите медии искат отговори: Милен Керемедчиев за трагедията “Петрохан - Околчица“ (ВИДЕО)

Международните медии също искат отговори за трагедията “Петрохан – Околчица“. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев. Той отговори на въпрос какъв е политическият отзвук за събитията в България, при които петима мъже и едно дете загубиха живота си: “Изключително негативно. България влиза във всички световни новини с тези убийства, тъй като става въпрос за шест убити български граждани, а също и дете. Така че аз следя международната преса и виждам, че тази новина се отразява и за съжаление не спира да се отразява.

Т. е. ако ние тук, или нашите власти смятат, че това е всяко чудо за три дни и ще отшуми, по-скоро според мен вниманието става все по-конкретно и все повече въпроси остават без отговори.

Така че този отзвук не само кънти в България, като безпрецедентен, но има и своето място в международните медии.“

Още: Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"

Информацията е оскъдна

В отговор на въпрос как чуждите медии гледат на информацията, която българските институции подават за случая, дали я приемат като чиста монета, или е подложена на критика, дипломатът каза:

“По-скоро казват, че няма информация. Т. е., че има много оскъдна информация. И че властите продължават да разследват случая. За момента няма конкретна критика поне в чуждестранните медии, но казват, че нещо много странно се е случило в България.

Снимка Стопкадър

С много въпросителни и се очаква властите да отговорят на тези въпроси. Т. е. в момента по-скоро сме в процес на изчакване на новини, отколкото на правене на заключения.

Още: "Рейнджърите" на Ивайло Калушев и "държавната им работа": Разяснения от екоминистъра Манол Генов

Общественият натиск расте

Тук, в България, в момента се правят по-скоро заключения, отколкото се отговаря на въпроси, докато виждам, че в чуждестранните медии по-скоро се очакват по-сериозни отговори на многото въпроси, които са възникнали.

Аз виждам, че и тук общественият интерес се увеличава, това е безпрецедентен акт, така че очаквам властите да реагират под този натиск.

Те обикновено реагират. Колкото е по-силен натискът, толкова те са по-склонни да предоставят информация. Като за момента се вижда, че всяка информация, която те предоставят, поражда все повече въпроси.“

Още: Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

Милен Керемедчиев коментира и реакцията на българските политици на трагедията.

Още – във видеоматериала.