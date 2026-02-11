Войната в Украйна:

И чуждите медии искат отговори: Милен Керемедчиев за трагедията “Петрохан - Околчица“ (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 15:00 часа 307 прочитания 0 коментара

Международните медии също искат отговори за трагедията “Петрохан – Околчица“. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев. Той отговори на въпрос какъв е политическият отзвук за събитията в България, при които петима мъже и едно дете загубиха живота си: “Изключително негативно. България влиза във всички световни новини с тези убийства, тъй като става въпрос за шест убити български граждани, а също и дете. Така че аз следя международната преса и виждам, че тази новина се отразява и за съжаление не спира да се отразява.

Т. е. ако ние тук, или нашите власти смятат, че това е всяко чудо за три дни и ще отшуми, по-скоро според мен вниманието става все по-конкретно и все повече въпроси остават без отговори.

Така че този отзвук не само кънти в България, като безпрецедентен, но има и своето място в международните медии.“

Още: Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"

Информацията е оскъдна

В отговор на въпрос как чуждите медии гледат на информацията, която българските институции подават за случая, дали я приемат като чиста монета, или е подложена на критика, дипломатът каза:

“По-скоро казват, че няма информация. Т. е., че има много оскъдна информация. И че властите продължават да разследват случая. За момента няма конкретна критика поне в чуждестранните медии, но казват, че нещо много странно се е случило в България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Стопкадър

С много въпросителни и се очаква властите да отговорят на тези въпроси. Т. е. в момента по-скоро сме в процес на изчакване на новини, отколкото на правене на заключения.

Още: "Рейнджърите" на Ивайло Калушев и "държавната им работа": Разяснения от екоминистъра Манол Генов

Общественият натиск расте

Тук, в България, в момента се правят по-скоро заключения, отколкото се отговаря на въпроси, докато виждам, че в чуждестранните медии по-скоро се очакват по-сериозни отговори на многото въпроси, които са възникнали.

Аз виждам, че и тук общественият интерес се увеличава, това е безпрецедентен акт, така че очаквам властите да реагират под този натиск.

Те обикновено реагират. Колкото е по-силен натискът, толкова те са по-склонни да предоставят информация. Като за момента се вижда, че всяка информация, която те предоставят, поражда все повече въпроси.“

Още: Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

Милен Керемедчиев коментира и реакцията на българските политици на трагедията.

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
медии Петрохан Убийства Студио Actualno
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес