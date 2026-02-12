Войната в Украйна:

Над милион са нощувките в българските курорти през декември

Общият брой на нощувките в България през декември 2025 г. е 1 083 500, или с 8,2 на сто повече в сравнение с година по-рано. Това показват актуални данни на Националния статистически институт (НСИ). От тези 1 083 500 нощувки, българските граждани са направили 765 500 нощувки през декември 2025 г., а чуждите граждани са направили 318 000 нощувки.

Приходите от нощувки

Приходите от нощувки през декември 2025 г. се увеличават с 12,5 на сто спрямо същия месец на предходната година и достигат 112,7 млн. лв. (57,6 млн. евро), като 75,6 млн. лв. (38,6 млн. евро) са от български, а 37,1 млн. лв. (18,9 млн. евро) - от чужди граждани.

През декември 2024 г. приходите са били 100,2 млн. лв. (51,2 млн. евро), или с 11,6 на сто повече спрямо същия месец на предходната година. 

През декември 2025 г. общата заетост на леглата е 25,4 на сто, като се увеличава с 1,1 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 33,4 а сто, следват тези с 3 звезди - 24,4 на сто, и с 1 и 2 звезди - 15,3 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
