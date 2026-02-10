“Това е категорично убийство“: Д-р Светлана Димитрова за случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Това е категорично убийство. Така, в предаването Студио Actualno криминалният психолог и психотерапевт д-р Светлана Димитрова определи случая “Петрохан – Околчица“ - трагедия, при която петима мъже и едно дете загубиха живота си: “За мен от самото начало на случилото се, както вече споделях, това е категорично убийство. И макар към днешна дата да излизат различни факти и обстоятелства около случката, която е потресаваща и която няма аналог, продължавам да твърдя, че личностния профил на т. нар. извършител е в съвсем друга посока по отношение на неговите характерови черти и особености, така, както се помества към днешна дата в публичното пространство абсолютно всичко към случая.“

Монологът на институциите

На въпрос внесе ли повече яснота по случая пресконференцията на МВР и прокуратурата, или по-скоро обществото беше тласкано в посока една версия, която се налага като основна от разследващите, тя отговори:

“Това към днешна дата мисля, че внася повече смут и повече напрежение за съжаление. Защото някак си като че ли обществото много болезнено реагира на всичко това, което се случи.

И не можаха, тъй като ние отдавна не вярваме на институциите, презумпцията е такава, че когато човек не вярва на нищо, той може да повярва на всичко.

И самият факт, че рязко се поляризира обществото, самият факт, че самото общество влезе в ролята на институция, говори страшно много за това дали ние сме объркани.

Ние преди всичко сме изплашени, аз говоря за себе си като част от това общество, не като специалист в случая, по отношение на това какво се преживява емоционално.

И как въздейства този монолог по отношение на институции, които би следвало да въведат структура, яснота. Да могат да организират едно поле, което да създаде условия поне на безопасно мислене и чувстване в тази посока.“

Профилът на Ивайло Калушев

Д-р Димитрова потвърди, че покойният вече Ивайло Калушев според нея няма прфил на убиец и самоубиец: “От ролята ми на експерт и дългогодишната ми практика мога да кажа, че това, което... сега, той не е жив, за да го обследваме. Тук отварям една много голяма скоба, че ние можем само да предполагаме, да хипотезираме.

Защото човек, който не е обследван амбулаторно, не е подложен на психологичен профил, малко трудно ще му изнамерим личнистновите акцентуации, или патологии.

Но предвид на това, което той е създавал, правил, действал, мислил, общувал, свързвал се, можем да заключим едно профилиране около това. Това е изключително алтруистичен тип личност. Изключително силен, посветен на нещо много по-голямо от неговия “аз“.“

