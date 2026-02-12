Лайфстайл:

Пореден цикъл и нови надежди: България научи съперниците си в Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол попадна в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациитe, където ще спори с Исландия, Естония и победителя от баража Малта – Люксембург. Жребият беше изтеглен от бившия испански национал Фернандо Йоренте в Брюксел, където днес се проведе 50-ия Конгрес на УЕФА. В Брюксел се намира и българската делегация - начело с президента Георги Иванов, както и селекционера Александър Димитров.

Мачовете в изданието на Лигата на нациите за сезон 2026/2027 ще се играят през есента на 2026-а година, като първите срещи са в периода 24/26 септември, а последните – на 15/17 ноември. Пълната програма с датите и началните часове на срещите ще бъде публикувана официално от УЕФА на 13 февруари (петък).

Победа в групата ще ни изкачи в Лига В и ще ни даде още една възможност за класиране за Евро 2028

Четирите отбора в групата ще се срещнат на разменено гостуване по системата „всеки срещу всеки". Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият 2-ото място ще играе бараж за да стигне там. Заелият последното място в групата изпада в Лига D. Мачовете за изкачване в по-високо ниво и оставане в дивизиите, както и четвъртфиналите в Лига А на турнира, ще се играят през пролетта на 2027-а година.

Турнирът е ключов за България, тъй като ако успее да спечели групата, ще има още една възможност за достигане до Евро 2028. Това е поредният цикъл, в който страната ни ще опита да се класира за голям форум. За последно България участва на европейско първенство през 2004 г., а на световно първенство - през 1998 г.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
