Руските предприемачи искат от Путин делата за щети от антируски санкции да са секретни

Руският съюз на индустриалците и предприемачите (РСИП) поиска от руския диктатор Владимир Путин да засекрети съдебните дела, в които предмет на спор за щети от западни санкции за руски компании. През март РСИП внесе предложение до Путин да предостави на руските юридически и физически лица правото да съдят в руските съдилища за щети, причинени поради неизпълнение от чуждестранни компании на задълженията им към руските компании с аргумент наложени западни санкции. Тази информация обаче не трябва да се публикува според РСИП, съобщава Интерфакс.

"По дела, разглеждани от съдилищата във връзка с искове за контрасанкции, съдебните решения и информация за участващите страни, предметът и вида на исковете не трябва да се публикуват онлайн", смята РСИП.

Съюзът заяви, че руските арбитражни съдилища трябва да "отразяват" решенията на чуждестранни съдилища и арбитражни трибунали, ако тези решения се основават на антируски санкции. Бизнес асоциацията също така иска подобрено възстановяване на щети, нанесени от чуждестранни компании въз основа на решения на руски съдилища не само в Русия, но и в чужбина.

Министерството на правосъдието на Руската федерация подкрепи инициативата за забрана на публикуването на насрещни искове, докато руското министерство на икономическото развитие се противопостави, заявявайки, че това "би могло да създаде неблагоприятен имидж на руската юрисдикция за потенциални чуждестранни инвеститори".

