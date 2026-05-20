Или спокоен пазар, или протести: Заявката на КНСБ

Президентът на КНСБ Пламен Димитров очаква понижение на цените на хранителните стоки, ако пазарът сработи и регулаторните органи си свършат работата. Предложихме три групи мерки по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, които очакваме да бъдат приети, коментира той в студиото на БНТ. Той уточни, че ако не се стигне до успокоение на пазара, може да доведе до напрежение в обществото и протести.

Според него има временни мерки, които да бъдат взети за успокоение на пазара.

Димитров октрои, че това, което се предлага от "Прогресивна България" в бюджета не би могло да се случи точно в средата на годината.

"Други разходи трябва да бъдат намалени през настоящата година и отново за съжаление стигаме до капиталовите разходи", посочи президентът на КНСБ.

Той смята, че има икономическа логика автоматизмът в увеличението на заплатите да отпадне, но не трябва да изчезва "бенчмаркът". И веднага даде пример - синдикатите имат методология за ръста на заплатите, която не трябва да отпадне, а да се запази.

Пламен Димитров допълни, че трябва да бъдат премахнати ограниченията за държавните служители, тъй като един учител например може само да преподава, без да има възможност да работи на друго място.

Президентът на КНСБ добави, че една от най-важните мерки, които имат антиинфлационен ефект е подкрепа на публичния транспорт, за да не се вдигат цените на билетчето на градския транспорт.

"В един момент някой трябва да подкрепи публичния транспорт и че цената на превозните документи няма да бъдат пипани. Все пак, ако някой е вдигнал цената на билетчето, ще трябва да върне определените суми, които е спечелил, обратно в бюджета", каза още Димитров.

КНСБ очакват от финансовия министър Гълъб Донев сериозни действия за Бюджет 2026 и покриване на разходите на държавата.

