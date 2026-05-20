Търговските вериги с отговор на обвиненията за високите цени и надценки

Всеки търговец си има собствена политика по отношение на надценките. На пазара има конкуренция, доказа се, че няма картел. Този, който дава цена или условия, които не са атрактивни за търговеца и клиента, печели неговият конкурент. Това каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в ефира на Нова телевизия на въпрос възможно ли е да се намалят надценките.

Той беше помолен да коментира цената на кашкавала, след като министърът даде пример как българската продукция се продава на цена от 10 лв., а вносния – на 15 лв. и ако се сложи еднаква надценка, то няма ли да изчезне родната стока.

„Не знам какъв е този пример. Предлагам да идем в магазина и да видим дали това е така. Търговецът иска да има всякакви видове кашкавал. Съществената маса от продукти са български, но има и чужди. Всяка стока има различен разход за предлагане. От анализ на КЗК се вижда, че нашият кашкавал в търговските вериги дори се продава с 5% под доставната цена“, обясни Вълканов.

Според него не е възможно да има еднаква надценка за всички видове продукти. Вълканов смята, че голяма част от предложенията на правителството са опасни за потребителите, не за търговците.

И обясни, че ако имате 10 различни продукта в една продуктова група и поради различни причини – марка, потребителско възприятие или други, имате различни надценки върху тях, вие по Закона за въвеждане на еврото не можете да вдигнете маржа на продуктите с минимална надценка. "Това би било необосновано повишение на цените. Тогава какво би направил един търговец, който не може да си позволи да изравни маржа между продуктите в една стокова група? Може би ще махне продуктите с най-нисък марж. Това ще ограничи потребителският избор”, аргументира се Вълканов.

Попитан имало ли е заплаха към чуждите вериги по време на вчерашната среща при премира Румен Радев, той отговори, че не би си позволил да изнася информация от закрита среща (бел. гл. ред. - по информация на Actualno.com Радев е казал на веригите, че ако не им харесват законите, които "Прогресивна България" ще прокарва, могат да напуснат България и новата власт ще работи с български компании). И добави, че двете страни са положили усилия за диалог и са изразили позиции и обща посока за разговор.

„За нас е важно не дали ще има повече български продукти и какви ще са цените, а дали ще има достатъчно продукти и ще бъдат ли те конкурентни на пазара. За нас е важно дали българската стока ще е качествена“, каза той.