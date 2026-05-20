20 май в историята: Христо Ботев е убит на връх Вола

20 май 1876 г.: Христо Ботев е убит на връх Вола

На този ден през 1876 година по стар стил, Христо Ботев е убит на връх Вола. По нов стил датата е 2 юни - всяка година на този ден почитаме паметта му.

Преждевременното избухване на Априлското въстание на 20 април води до необходимостта от бързи действия. Христо Ботев оглавява четата, след като никой от старите воеводи не е съгласен да го направи. Със средства, дарени от Българското човеколюбиво настоятелство, както и с помощта на родолюбиви българи, той успява да набави необходимото оръжие.

Също така успява да събере 205 четници, но поради липсата на време те влизат в четата без предварителна подготовка и обучение. В Ботевата чета влизат както добре подготвени бойци, така и млади момчета, които никога не са хващали пушка. Четата води няколко тежки сражения. На 20 май избухва нов бой, който е още по-ожесточен от този край Милин камък. Въпреки двойно по-голямата численост на неприятеля, липсата на вода и жегата, юнаците от Ботевата чета проявяват изключителна храброст. Те не допускат противника да превземе върховете Околчица, Купена и Вола. Сражението затихва привечер и точно тогава Ботев пада убит на връх Вола.

Според версията на повечето исторически източници той е застрелян от неприятел. Но съществува и твърдението, че Ботев е убит от член на щаба на четата.

Никола Войновски отглавява четата след убийството на войводата и нейното оттегляне към Балкана продължава. След Ботевата гибел четата му се разделя на няколко групи и с това преустановява дейността си. Загиналите са 94 души, други 26 са заточени, двама умират в затворите, а едва 76 успяват до доживеят освобождаването на отечеството.

20 май 1876 г.: Четата на Стоил войвода влиза в Котленско и вдига въстание

На този ден през 1876 г. четата на Стоил войвода влиза в с. Нейковци, след което вдига местното население на бунт. Към четата му се присъединяват само 24 души.

През 1873 г. Стоил войвода сформира малка хайдушка чета в Батовската гора, с която прави набези към Варна и Балчик. След като дружината му се увеличава, той се прехвърля в Котленския балкан. Четниците минават през Котел, част от тях предрешени в турски дрехи, а друга част като роби с вързани ръце. Никой не успява да разкрие измамата и четниците продължават към Сливенския балкан.

След избухването на Априлското въстанието към неговата чета се присъединява тази на Драгостинов и Обретенов. Общо 72 четници водят няколко тежки сражения с турските потери, тръгнали по следите им след падналия сняг.

На 10 май при боя в Котленско Стоил войвода е ранен, а знаменосецът Стефан Серткостов е убит. Стоил войвода поема знамето на четата. В местността Съчма чешме той е заловен и след това е обезглавен заради отказа си да върви вързан. С набучената му на кол глава турците влизат в село Близнец.

