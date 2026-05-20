България има нужда от някаква дългосрочна цел, не само от самочувствие

Думите от заглавието са на социолога Първан Симеонов, който говори за започващото управление на Румен Радев и възможностите, които той има с пълното си мнозинство в парламента. Симеонов използва пред bTV думата "далекобойност", като включи в евентуалните цели и отношенията със Северна Македония.

Още: При предишното управление единият нямаше мяра, а другият - насищане

Да не изпусне само малките важни неща, съсредоточена в далекобойността, вметна водещият на сутрешния блок на телевизията Богомил Грозев. А колегата на Симеонов Димитър Ганев предупреди, че тепърва идват местни избори и за да стане "Прогресивна България" (ПБ) истински политически доминант, като ГЕРБ, ще трябва да победи и там.

Симеонов добави и очевидното: Вие виждате ли кандидати за кметове на "Прогресивна България"? Според него, ПБ ще опита да приобщи вече утвърдени имена по места, а няма да опитва да превземе местната власт с нови, свои имена. "Ще трябва да се изгради стратегия", каза още социологът и напомни, че съвсем скоро има предсрочни местни избори в столичния район "Средец" и там ПБ дори няма кандидат (фаворит пак е Трайчо Трайков, който влезе в служебното правителство на Андрей Гюров, напускайки поста на кмет на "Средец" и пак иска да се върне там). Друга е философията на местните избори, не като президентските, предупреди и Ганев.

Още: Що се отнася кой монтира системата, вие гласувахте през 2013 година за Пеевски шеф на ДАНС