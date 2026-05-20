"То е ясно, много грозен финал ще е! Не, ЦСКА ще победи в редовното време": прогнози "В мишената"

Каквото и да си говорим, българският футбол си остава най-вълнуващ по нашите ширини. Задава се един от най-важните мачове за сезона - финалът за Купата на България. Днес, на 20 май, ЦСКА и Локомотив Пловдив ще се изправят в горещ сблъсък, който може да донесе не просто трофей на победителя, а и така желаното място в Лига Европа. Още по-горещо беше в студиото на "Точно попадение", където спортните журналисти Джем Юмеров, Бойко Димитров и Николай Илиев трябваше да дадат своите прогнози за финала за Купата в сегмента с прогнози "В мишената".

"Не знам какво го мислите - 0:0"

Емблемите на Купата на България, Локомотив Пловдив и ЦСКА се показаха на екрана. Джем веднга отбеляза: "Е, то е ясно. Не знам какво го мислите - 0:0. Продължения и дузпи. Много грозен финал ще е, да знаете". Бойко и Николай, които харесват резултатни мачове, веднага побързаха да се противопоставят на Юмеров. Според двамата, финалът за Купата ще завърши в редовните 90 минути.

ЦСКА ще победи в редовното време

След голямо чудене Бойко даде своята прогноза - 1:2 и ЦСКА да спечели Купата на България. Николай също не побърза със своя отговор, но и той предрече победа на "армейците" с 1:0. Джем веднага провокира с въпрос за голмайстори в срещата. Николай каза, че се надява на попадение на Теодор Иванов. А Бойко заложи Джеймс Ето'о и Леандро Годой да се разпишат за ЦСКА, а Жоел Цварц да вкара за Лоокомотив Пловдив.

Другите мачове, за които Джем, Бойко и Николай дадоха прогнозите си не бяха по-малко интересни. Те имаха да предрекат още една родна среща - тазми между Берое и Септември София. На международната сцена те обърнха внимание на дербито между Челси и Тотнъм, което завърши при резултат 2:1 и финала на Лига Европа, където Астън Вила и Фрайбург ще спорят за купата. Дали някой успя да познае резултата от Лондонското дерби и какви бяха другите прогнози на Джем, Бойко и Николай, можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

