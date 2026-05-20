"Неуважение": В Италия разнищиха Ерос Рамацоти, че е подкрепил България на "Евровизия" (ВИДЕО)

"Евровизия 2026" завърши с историческата първа победа на България с триумфа на DARA с "Bangaranga" - енергична песен, която съчетава поп, етно звучене и ритъма на голямата европейска сцена.

Новината обаче предизвика спор в цяла Италия заради видео на Ерос Рамацоти, който пее и танцува на "Bangaranga" по време на концерт в София. Видеото стана много популярно, разделяйки италианското общество - едни смятат, че това е просто добронамерен акт, но други го виждат като жест на неуважение към италианския представител в конкурса тази година Сал да Винчи.

Според изданието ДиЛей видеото е от 24 април 2026 г. - няколко седмици преди финала на "Евровизия". Рамацоти е бил в "Арена София" като спирка от световното си турне "Una Storia Importante" и пред българската публика е изпял "Bangaranga" в знак на уважение към страната домакин.

След победата на DARA обаче, този момент беше преосмислен в Италия с различно значение - вече не просто жест на международна учтивост, а почти "пророчество" или за някои фенове, индиректна критика към Сал да Винчи.

Победата на България беше описана от големите международни медии като историческо постижение - първи триумф на страната в конкурса и голям национален празник след завръщането на изпълнителката в София.

Дори преди да спечели "Евровизия" обаче, "Bangaranga" вече се беше превърнала в хит в България.

Този детайл значително променя интерпретацията на жеста на Ерос Рамацоти - ако италиански изпълнител изпее местен хит по време на концерт в съответната страна, това може просто да е начин за свързване с публиката. Класически ход на международен изпълнител - потапяш се в местната култура, поздравяваш публиката на техния език, използваш разпознаваеми символи, правиш този момент да се усеща като изключителен.

Напрежението в Италия

Проблемът е, че "Евровизия" никога не е само музикален конкурс. Става въпрос за национална гордост, фенски бази, поп култура, класации, социални коментари и често символични съперничества. Ето защо едно на пръв поглед безобидно видео може да се превърне в причина за противоречия.

Ситуацията се усложнява заради предишни коментари на Рамацоти по адрес на Сал да Винчи. Според Дилей Ерос е изразил съмнения относно "Per sempre sì" - песента, с която Сал да Винчи представи Италия след победата си в Сан Ремо.

За Рамацоти тази песен не не беше най-правилният и най-представителният избор за Италия на "Евровизия".

През февруари, след триумфа на "Per sempre sì" в Сан Ремо, Ерос Рамацоти изрази някои съмнения относно песента на Сал да Винчи. "Песента не е лоша, аранжиментите са малко ретро, ​​в стил "Se bruciasse la città" на Масимо Раниери, разбира се, но хората приемат и това. Дали това е подходящата песен за "Евровизия"? Не, според мен тя не ни представя. Участвали са и по-добри песни", обяви той.

Тези думи, изплували отново след видеото на София, разпалиха повторно дебата. За мнозина изпълнението на Рамацоти не беше просто почит към България, а потвърждение на неговите резерви относно участието на Италия в "Евровизия".

Така скандалът се разрази. След като Рамацоти публично заяви, че италианската песен "не представя" Италия и след това беше видян да пее песента на страната, която по-късно спечели, мнозина италиански фенове възнегодуваха. И нямаше значение, че видеото е направено преди финала, на концерт в България. И нямаше значение, че намерението на Рамацоти може да е било съвсем различно.

Все пак, според редица музикални критици в Италия фактът, че концертът се е състоял на 24 април, преди българската победа, отслабва тезата за провокация срещу Италия. Освен това, по време на концерта в София Рамацоти многократно е отдавал почит към местната публика, включително с препратки към България и нейната национална идентичност. В този смисъл, изпълнението на "Bangaranga" би могло да бъде жест, напълно съобразен с контекста на шоуто.

От друга страна обаче е разбираемо, че много италиански фенове интерпретираха видеото в светлината на предишните коментари за Сал да Винчи. В съвременния поп мненията в Италия циркулират седмици, месеци, години. Всичко, което е необходимо, е видеоклип, жест, песен, изпълнена на живо, за да ги превърне отново в актуална обществена дискусия, пишат италиански медии.