Войната в Украйна:

"Неуважение": В Италия разнищиха Ерос Рамацоти, че е подкрепил България на "Евровизия" (ВИДЕО)

20 май 2026, 8:28 часа 4155 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Неуважение": В Италия разнищиха Ерос Рамацоти, че е подкрепил България на "Евровизия" (ВИДЕО)

"Евровизия 2026" завърши с историческата първа победа на България с триумфа на DARA с "Bangaranga" - енергична песен, която съчетава поп, етно звучене и ритъма на голямата европейска сцена.

Новината обаче предизвика спор в цяла Италия заради видео на Ерос Рамацоти, който пее и танцува на "Bangaranga" по време на концерт в София. Видеото стана много популярно, разделяйки италианското общество - едни смятат, че това е просто добронамерен акт, но други го виждат като жест на неуважение към италианския представител в конкурса тази година Сал да Винчи.

Според изданието ДиЛей видеото е от 24 април 2026 г. - няколко седмици преди финала на "Евровизия". Рамацоти е бил в "Арена София" като спирка от световното си турне "Una Storia Importante" и пред българската публика е изпял "Bangaranga" в знак на уважение към страната домакин.

Още: Скандални твърдения, че победата на "нашата" "Евровизия" е била купувана (СНИМКА)

След победата на DARA обаче, този момент беше преосмислен в Италия с различно значение - вече не просто жест на международна учтивост, а почти "пророчество" или за някои фенове, индиректна критика към Сал да Винчи.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Победата на България беше описана от големите международни медии като историческо постижение - първи триумф на страната в конкурса и голям национален празник след завръщането на изпълнителката в София.

Дори преди да спечели "Евровизия" обаче, "Bangaranga" вече се беше превърнала в хит в България.

Още: Тайните оръжия на DARA: Кои са танцьорите във феномена "Bangaranga" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Този детайл значително променя интерпретацията на жеста на Ерос Рамацоти - ако италиански изпълнител изпее местен хит по време на концерт в съответната страна, това може просто да е начин за свързване с публиката. Класически ход на международен изпълнител - потапяш се в местната култура, поздравяваш публиката на техния език, използваш разпознаваеми символи, правиш този момент да се усеща като изключителен.

Напрежението в Италия

Проблемът е, че "Евровизия" никога не е само музикален конкурс. Става въпрос за национална гордост, фенски бази, поп култура, класации, социални коментари и често символични съперничества. Ето защо едно на пръв поглед безобидно видео може да се превърне в причина за противоречия.

Ситуацията се усложнява заради предишни коментари на Рамацоти по адрес на Сал да Винчи. Според Дилей Ерос е изразил съмнения относно "Per sempre sì" - песента, с която Сал да Винчи представи Италия след победата си в Сан Ремо.

Още: Ефектът DARA: 1 милион търсения на "България" в търсачките за 24 часа и резервации за "Евровизия" 2027

За Рамацоти тази песен не не беше най-правилният и най-представителният избор за Италия на "Евровизия".

През февруари, след триумфа на "Per sempre sì" в Сан Ремо, Ерос Рамацоти изрази някои съмнения относно песента на Сал да Винчи. "Песента не е лоша, аранжиментите са малко ретро, ​​в стил "Se bruciasse la città" на Масимо Раниери, разбира се, но хората приемат и това. Дали това е подходящата песен за "Евровизия"? Не, според мен тя не ни представя. Участвали са и по-добри песни", обяви той.

Тези думи, изплували отново след видеото на София, разпалиха повторно дебата. За мнозина изпълнението на Рамацоти не беше просто почит към България, а потвърждение на неговите резерви относно участието на Италия в "Евровизия".

Така скандалът се разрази. След като Рамацоти публично заяви, че италианската песен "не представя" Италия и след това беше видян да пее песента на страната, която по-късно спечели, мнозина италиански фенове възнегодуваха. И нямаше значение, че видеото е направено преди финала, на концерт в България. И нямаше значение, че намерението на Рамацоти може да е било съвсем различно.

Все пак, според редица музикални критици в Италия фактът, че концертът се е състоял на 24 април, преди българската победа, отслабва тезата за провокация срещу Италия. Освен това, по време на концерта в София Рамацоти многократно е отдавал почит към местната публика, включително с препратки към България и нейната национална идентичност. В този смисъл, изпълнението на "Bangaranga" би могло да бъде жест, напълно съобразен с контекста на шоуто.

От друга страна обаче е разбираемо, че много италиански фенове интерпретираха видеото в светлината на предишните коментари за Сал да Винчи. В съвременния поп мненията в Италия циркулират седмици, месеци, години. Всичко, което е необходимо, е видеоклип, жест, песен, изпълнена на живо, за да ги превърне отново в актуална обществена дискусия, пишат италиански медии.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия Ерос Рамацоти Евровизия 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес