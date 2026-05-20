"Най-голямата глупост" на депутатите на Радев в законотворчеството: Божидар Божанов с пример

Мантрата е, че ще бъдем по-ефективни, но тези мерки, които се предлагат, е да се намали ефективността на опозицията – сега всичките безобразия (например да няма 72 часа срок да се внасят предложения) ще бъдат законни. Това заяви един от съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов, който посочи коя е "най-голямата глупост“ - дупликата да е 2 минути, не 3 минути. Божанов посочи какво би било ефективност – предложение на ДБ да не се четат докладите по някой законопроект, когато е вече на второ четене в пленарна зала.

Божанов се съгласи, че обидите в пленарна зала трябва да бъдат пресечени и добави, че двигателят им ИТН вече не е в парламента. Но сега е по-важното, че с предложеното от формацията на Румен Радев като промени в правилника за работа на парламента законопроекти на опозицията дори няма да бъдат гледани, подчерта той пред bTV. "Ще си умре в деловодството" - така Божанов каза какво ще се случи при тези правила, които ще стане ясно дали в предложения вид ще се превърнат във факт – ОЩЕ: "Прогресивна България" със скандални предложения за новия правилник на НС

Нали дойдоха със заявка да върнат парламентаризма – на нас няма да ни стане нищо, добави Божанов.

Временните парламентарни комисии са важни - защо?

"Винаги дяволът е в детайлите, а най-добре се ориентираш в детайлите, когато идват хора да разказват" - така съпредседателят на "Да, България" защити временните комисии в парламента. Сега "Прогресивна България" иска с 48 подписа да бъдат свиквани такива комисии – в настоящия парламент обаче никоя опозиционна формация не може сама да ги събере, трябва да има сътрудничество. "Това е един изключително важен инструмент", настоя Божанов, но попитан за пример да даде един пример какво е станало след работата на такава комисия, той даде за пример "Боташ" и доклада на тогавашната комисия, за Нотариуса и онази комисия, която извади наяве побоищата на МВР под колоните на Министерския съвет при големите протести срещу управленито на Бойко Борисов през 2020 година