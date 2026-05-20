"Евровизия" като оръжие: Израелският флот използвал песента от "Евровизия" в рейд срещу пропалестинска флотилия (ВИДЕО)

В Израел "Евровизия" вече вече е на "въоръжение" в армията. Оказва се, че тазгодишната песен на страната за конкурса е била използвана в рейд срещу пропалестинска флотилия.

Според съобщенията, израелският флот е прехванал пропалестинската флотилия, докато й е пускал по високоговорители израелската песен за Евровизия "Мишел", както и "Oops!... I Did It Again" на Бритни Спиърс, пише изданието ynet.

Във вторник Израелските отбранителни сили превзеха пропалестинска флотилия, която отплава от турското пристанище Мармарис, и за която се твърди, че е била на път за Ивицата Газа с хуманитарна помощ на борда. Министерството на външните работи съобщи, че 430 активисти са били задържани и се транспортират до Израел.

В изявлението си за завършването на превземането, Министерството на външните работи заяви: "Флотилията за пореден път доказа, че е просто PR трик в услуга на "Хамас". Израел ще продължи да действа в съответствие с международното право и няма да позволи никакво нарушение на законната морска блокада на Газа", се казва в позиция на Министерството на външните работи на Израел.

Силите на "Шайетет 13" и "Шайетет 3" оперираха, за да поемат контрола над флотилията в района на Кипър, далеч от териториалните води на Израел. Израелските сили първо се качиха на най-големите кораби от флотилията в опит да накарат останалите да се върнат, но в крайна сметка извършиха цялостно превземане.

След акцията войниците прехвърлили активистите в "плаващ затвор", откъдето са откарани до пристанището Ашдод за задържане и разпит. Израел по-късно ще реши кои активисти ще бъдат задържани и кои ще бъдат депортирани.

По време на превземането на плавателните съдове, войниците са използвали гумени куршуми в няколко случая, за да възпрат кораби, които не са се подчинили на инструкциите и не са спрели, но според израелските отбранителни сили (IDF) по време на операцията не е имало пострадали или необичайни инциденти.

Междувременно Министерството на външните работи на Израел отрече твърденията, направени в Турция, че ВМС са използвали бойни боеприпаси по флотилията. Министерството подчерта, че "на нито един етап не са били използвани бойни боеприпаси. След многократни предупреждения, срещу корабите, а не срещу протестиращите, бяха използвани несмъртоносни средства като предупреждение. Никой от протестиращите не е пострадал по време на инцидента".

И един интересен детайл - по време на операцията, израелските отбранителни сили (IDF) са получили отдалечен достъп до комуникационната мрежа на флотилията и са пускали песни на активистите. Сред тях е песента "Мишел" на Ноам Бетан, който представи на Израел на тазгодишната "Евровизия". Активисти съобщиха също, че са чули и "Oops!... I Did It Again" на Бритни Спиърс.

Няколко седмици по-рано, Военноморските сили извършиха подобно превземане на друга флотилия, съставена от десетки кораби. Армията на Израел е разработила структуриран план за справяне с такива флотилии, съсредоточен върху прехващане на кораби възможно най-далеч от Израел и извършване на относително ненасилствени превземания. Разстоянието от териториалните води на Израел дава възможност на силите да действат по контролиран начин.