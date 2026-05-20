Чака ни година на чутовни глупости

България спечели "Евровизия" и това е огромно признание и голям празник за страната ни. Запомнете тази година, защото не се знае дали в живота ни такова нещо ще ни се случи втори път. Питайте другите балкански държави - всички участват в конкурса отпреди България, а повечето досега нямат победа. Балканите са печелили "Евровизия" последно преди 20 години с Гърция и Сърбия и от тогава насам в тази част на Европа празникът "Евровизия" е само по телевизията.

Сега обаче България ще промени това. Имаме изключителната възможност не просто да се справим с една организация. Имаме възможност да покажем лице и потенциал, които милиони европейци да разпознаят като интересни и привлекателни.

Чака ни тежка година

Имаме шанс за успех обаче само, ако осъзнаем още отсега една проста истина - че ни чака година на невъобразими глупости.

"Евровизия" е изключително тежка и мащабна организация, която, слава богу, в една немалка част се изнася от чужди експерти. Въпреки това обаче усилието от българска страна също ще бъде сериозно.

Ще има хора, от които ще зависят важни неща. И е от ключово значение тези хора да не надават ухо на абсурдите, които ще чуят в тази една година.

А с абсурдите вече се почна. Една сюрия градове, заедно със сумати села и паланки, поискаха домакинството на "Евровизия", вероятно защото си мислят, че щом са посрещнали концерт на Лепа Брена, имат представа какво ги чака.

От Бузлуджа до Слънчев бряг, упражненията на тема локация се засилват всеки ден.

Последно всички разбираха от колоездене. Сега рязко ще започнат да разбират и от "Евровизия".

Ще започнат да се изказват хора, които никога в живота си не са гледали една цяла "Евровизия". Хора, които проспаха победата на DARA и разбраха на сутринта.

Ще намират кусури, ще разправят колко сме прости, ще критикуват организацията. Ще има подписки, ще има и някой и друг протест за нещо.

Ще обясняват за разходите, за транспортния хаос, за мерките за сигурност, за гейовете, които щели да ни налазят, за Израел и Палестина, за талисмана - дали да е кукер или шуменската пума, за водещите, за сцената и изобщо, за всичко.

Фоновият шум трябва да бъде изолиран

Много е важно този фонов шум да бъде изолиран и отговорните хора от българска страна да действат професионално, по европейски.

Призовавам ги да слушат повече вътрешните специалисти и организаторите и по-малко Фейсбук хейтърите и диван философите.

Бъдете като DARA. Защото в България това е пътят към всеки успех - безапелационната вътрешна устойчивост, която реализира потенциала си често не заради, а въпреки заобикалящата я среда.

България може да бъде на ниво и може да впечатли. Ще има непредвидени ситуации, грешки и абсурди, както на всяка "Евровизия". Важното е накрая да оправдаем емоционалния и професионален подвиг, който направи DARA, за да постави България под прожекторите на целия свят. Можем да се изложим само, ако започнем да се заслушваме в собствените си комплекси.

Вярвам, че България ще организира една добра и достойна "Евровизия". Защото може и защото светлата част от този народ го заслужава.

P.S. Към братята македонци, които се притесняват дали ще можем да си организираме "Евровизията", защото, видиш ли, сме в тежко финансово състояние. Първо, не се безпокойте, парите за "Евровизия" са колкото едногодишните бонуси и награди в МВР, така че ще ги съберем. И второ, ние поне участвахме.

Автор: Десислава Любомирова