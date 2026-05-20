Два китайски танкера минаха през Ормузкия проток

Според данни за корабоплаването два китайски супертанкера - Yuan Gui Yang и Ocean Lily - натоварени с около 4 милиона барела иракски суров петрол, са преминали успешно през Ормузкия проток и са напуснали Персийския залив в сряда. Това се разглежда като положителен сигнал за пазара, след като конфликтът между САЩ, Израел и Иран доведе до най-сериозното нарушаване на глобалните енергийни доставки досега, предава "Ройтерс". Още: Иран създава нов орган, който да управлява Ормузкия проток

Войната в Иран може да приключи "много бързо"

Снимка: iStock

Още: НАТО обмисля военна операция в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи "много бързо", а вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи за напредък в разговорите с Техеран, което повиши надеждите за деескалация на конфликта и за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

"Намираме се в доста добра позиция", заяви Ванс по време на брифинг в Белия дом. Тръмп от своя страна каза, че е бил "на един час" от решение за подновяване на ударите срещу Иран, но е отложил действията след ново предложение от Техеран за прекратяване на бойните действия.

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение в следващите дни могат да последват нови удари срещу Иран. По думите му иранското ръководство "моли за сделка".

Конфликтът, започнал преди близо три месеца със съвместни действия на САЩ и Израел срещу Иран, блокира стотици танкери в района на Персийския залив и нанесе щети на енергийната и транспортна инфраструктура. Вашингтон е под силен вътрешнополитически натиск да постигне споразумение, което да отвори отново Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол и суровини. Високите цени на горивата и спадът в рейтинга на Тръмп преди междинните избори през ноември допълнително засилват напрежението.

Пазарите реагираха положително на сигналите от Белия дом. Цената на петрола Brent спадна до 110,16 долара за барел, преди частично да възстанови загубите си.

Анализаторът Тошитака Тадзава от Fujitomi Securities заяви, че инвеститорите внимателно следят дали Вашингтон и Техеран могат да намерят обща основа за мирно споразумение, като отбеляза, че американската позиция се променя почти ежедневно.

Вицепрезидентът Ванс призна, че преговорите са затруднени от разнородните позиции в иранското ръководство. Той подчерта, че една от основните цели на политиката на Тръмп е предотвратяване на ядрена надпревара в Близкия изток.

От иранска страна председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви, че решението на Тръмп да отложи атака показва осъзнаването, че всякакви действия срещу Иран ще доведат до "решителен военен отговор".

Иранските държавни медии съобщиха, че последното предложение на Техеран включва прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от райони близо до Иран, изплащане на компенсации за нанесените щети, премахване на санкциите и прекратяване на американската морска блокада.

Въпреки че примирието между Иран и Израел като цяло се спазва, през последните дни са били изстрелвани дронове от Ирак към държави от Персийския залив, включително Саудитска Арабия и Кувейт, вероятно от проирански групировки.

САЩ и Израел твърдят, че военната кампания цели ограничаване на иранската ядрена програма, ракетните способности и подкрепата за регионални милиции. Въпреки това Иран запазва значителна част от своя арсенал от обогатен уран, ракети и дронове, а управлението в Техеран оцеля въпреки тежките удари и вътрешното напрежение в страната.

Още: Ново предложение за мир от Иран е предадено на Тръмп