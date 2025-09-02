Социалните партньори обсъждат линията на бедност

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в сградата на Министерски съвет социалните партньори обсъждат днес каква да бъде линията на бедност за следващата година. Правителственият проект предвижда тя да стане 764 лв. или със 126 лв. повече спрямо сегашното й равнище, предаде Нова телевизия.

Още: С над 120 лв.: Вдигат линията на бедност

По какво ще се определя, че сме бедни?

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера й зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

Още: Тристранката ще определи размера на линията на бедност за 2026 г.

От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето й. Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

Припомняме, че и двата големи синдиката - КТ "Подкрепа" и КНСБ, не са съгласни с методиката, по която правителството определи новата линия на бедност за 2026 г. Според КТ "Подкрепа" и сумата от 764 лева продължава да бъде под издръжката на живота. Затова синдикатът настоява за промяна в методиката и актуализиране на предложения размер, така че двете величини да бъдат обвързани.

Още: Синдикатите критикуват предложената от кабинета нова линия на бедност