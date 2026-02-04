Любопитно:

Приходите на Русия от петрол и газ се понижиха драстично

04 февруари 2026, 17:02 часа 145 прочитания 0 коментара
Приходите на Русия от петрол и природен газ са се понижили почти наполовина през януари в сравнение със същия месец на миналата година, достигайки най-ниското си равнище от юли 2020 г., сочат данни на руското Министерство на финансите, публикувани днес и цитирани от Ройтерс и ТАСС. Постъпленията от петрол и газ са ключов източник на приходи за руския държавен бюджет.

Приходите от петрол и газ през януари

Постъпленията от петрол и газ са възлизали на 393,3 млрд. рубли (5,10 млрд. долара) през януари, при 789,1 млрд. рубли за същия период на 2025 г. Огромният спад се дължи основно на по-ниските цени на суровия петрол и на поскъпването на рублата, посочва Министерството на финансите.

В сравнение с предходния месец бюджетните приходи от енергийния сектор също са намалели – от 447,8 млрд. рубли през декември 2025 г.

Постъпленията от петрол и газ формират значителна част от финансирането на публичните разходи в Русия, а също така са основен източник за финансирането на т. нар. от Кремъл специална военна операция в Украйна.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
