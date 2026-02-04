Радар за икономика: Най-важните новини на 4 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 4 февруари 2026 г.

В предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) няма нито един текст, който да не е в защита интересите на осигурените лица. Това коментира специално за Actualno.com Евелина Милтенова, председател на УС на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по повод готвените промени, касаещи втората пенсия.

Високите сметки за ток: Енергийният министър обеща проверки и цялата строгост на закона

Министърът на енергетиката Жечо Станков обеща проверки във връзка с информация за завишени сметки на електроенергия и в случай на нарушение да приложи цялата строгост на закона. Това стана ясно от негов брифинг в Министерски съвет. Извънредните проверки ще бъдат извършени съвместно с КЕВР. При тези проверки ще се търси дали са правилно засечени периодите, т.е. дали има сметки, които обхващат два месеца или са само за един, дали са правилно отчетени измервателните уреди. Високите сметки за ток: Енергийният министър обеща проверки и цялата строгост на закона (ВИДЕО)

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат, като отново възстанови позиции и вече е уверено над психологическа граница от 1,18 към щатската валута. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар. Обрат в курса на еврото

Обрат и с петрола - цената му се повишава днес, след като САЩ свалиха ирански дрон, а въоръжени ирански лодки се приближиха до кораб под американски флаг в Ормузкия проток, което поднови опасенията от ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. "Несигурността относно изхода от преговорите между САЩ и Иран означава, че пазарът вероятно ще продължи да отразява известна рискова премия“, заявиха анализатори.

Приходите на Русия от петрол и газ се понижиха драстично

И като стана дума за петрол - Приходите на Русия от петрол и природен газ са се понижили почти наполовина през януари в сравнение със същия месец на миналата година, достигайки най-ниското си равнище от юли 2020 г., сочат данни на руското Министерство на финансите, публикувани днес. Постъпленията от петрол и газ са ключов източник на приходи за руския държавен бюджет. Приходите на Русия от петрол и газ се понижиха драстично