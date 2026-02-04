Инфлацията в еврозоната се забави в началото на годината

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се понижи до 1,7 на сто през януари 2026 г. от 2,0 на сто през декември 2025 г. Това показват предварителните експресни данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Предварителната оценка за инфлацията в еврозоната се публикува в края на всеки референтен месец и се основава на частични данни, предоставени от държавите членки.

Потребителските цени

По основни компоненти на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) услугите запазват най-високия годишен темп на поскъпване – 3,2 на сто през януари при 3,4 на сто месец по-рано. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 2,7 на сто спрямо 2,5 на сто през декември, както и неенергийните промишлени стоки, при които инфлацията се ускорява леко до 0,4 на сто от 0,3 на сто през предходния месец.

Цените на енергията остават в отрицателна територия, като спадът се задълбочава до 4,1на сто през януари при понижение от 1,9 на сто през декември.

Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г., обяви вчера и експресната си предварителна оценка Националният статистически институт (НСИ).

Евростат ще публикува окончателните данни за януари 2026 г. на 25 февруари.

