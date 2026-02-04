Високите сметки за ток: Енергийният министър обеща проверки и цялата строгост на закона (ВИДЕО)

Министърът на енергетиката Жечо Станков обеща проверки във връзка с информация за завишени сметки на електроенергия и в случай на нарушение да приложи цялата строгост на закона. Това стана ясно от негов брифинг в Министерски съвет. Извънредните проверки ще бъдат извършени съвместно с КЕВР. При тези проверки ще се търси дали са правилно засечени периодите, т.е. дали има сметки, които обхващат два месеца или са само за един, дали са правилно отчетени измервателните уреди.

"Ще бъде разгледан всеки случай поотделно, ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период, а не както беше назад в годините в 2013 г., когато бяха включени два месеца в рамките на една сметка. Ще влезем в детайла в качеството на електроснабдяването и повярвайте ми ще приложим цялата строгост на закон, за да накажем всички нарушения, ако бъдат установени такива", заяви още Станков.

Стана ясно, че към момента в Министерство на енергетиката има постъпили сигнали само за качеството на услугата, а не за сметките. Жалби за сметките има само в КЕВР.

Завишена консумация през януари

Министърът представи данни за месец януари, според които в сравнение с декември миналата година има повишение на консумацията на електрическа енергия на територията на страната между 15 и 30%.

"През януари постигнахме нива на консумация на електрическа енергия на териториоята на страната от 8200 мегавата на час, което за последен път е виждано като консумация през далечната 1986 г. Въпреки това ще направим детайлен анализ и проверки, за да сме сигурни в справедливостта на сметките. Ако бъдат установени нарушения, ще приложим цялата строгост на закона. Всеки един индивдиуален случай ще бъде разгледан", коментира още Станков. ОЩЕ: Какво ще стане със сметките за ток от 1 юли при либерализацията на пазара? Изчисления на министъра