22 ранени при сблъсък на товарен кораб и петролен танкер в Северно море (ВИДЕО, СНИМКИ)

Голяма спасителна операция е в ход след сблъсък между петролен танкер и товарен кораб в Северно море, който предизвика огромен пожар и рани 32 души. Ранените са транспортирани на брега за лечение с три плавателни съда, съобщи директорът на пристанището в Гримсби, Мартин Бойърс, като добави, че „линейки се нареждат на кея“. Операцията се координира от Бреговата охрана на Обединеното кралство след „сигнал за сблъсък край бреговете на Източен Йоркшир“, заяви говорител на службата. По думите му се оценява необходимостта от мерки за ограничаване на евентуално замърсяване.

Телевизионни кадри от Великобритания показаха огромен облак от гъст черен дим и пламъци, издигащи се на около 16 километра от брега. Кралският национален институт за спасителни лодки (RNLI) потвърди, че „има пожари на двата кораба“ и че спасителни екипи са на място. Според доклади „няколко души са изоставили корабите“, допълни RNLI.

An oil tanker and a cargo ship have collided near the Humber Estuary, causing both vessels to catch fire. The cargo ship, MV Solong, is reported to have rammed the oil tanker, MV Stena, head-on.



