Още един силен трансфер за Ливърпул! Мърсисайдци привлякоха талант за 35 милиона евро

Шампионът на Англия Ливърпул реализира поредния силен входящ трансфер през това лято. Мърсисайдци привлякоха младия талант на Парма Джовани Леони. Италианският централен защитник пристига на "Анфийлд" за сумата от 35 милиона евро, съобщи трансферното гуру Фабрицио Романо, който уточнява, че "червените" са получили и правото на препродажба. Очаква се Леони да подпише дългосрочен договор като играч на Ливърпул и веднага да влезе в редиците на Арне Слот.

18-годишният Леони направи изключителен сезон през миналата кампания. Сега Слот е поискал да го получи веднага, а не да остане под наем в Парма. В Ливърпул се нуждаят от широчина в централната линия на защитата, тъй като в момента разполагат със само двама здрави централни бранители - Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате, който е много вероятно да напусне клуба след края на сезона. Договорът на Конате на "Анфийлд" изтича през лятото на 2026-а и вече се заговори, че може да премине в Реал Мадрид като свободен агент.

Иначе Ливърпул разполага и с Джо Гомес и Рис Уилямс за центъра на отбраната, но и двамата лекуват травми, а и Уилямс не може да бъде разглеждан като титулярна опция. Интересното е, че Ливърпул ще опита да привлече и още един централен бранител в лицето на Марк Гехи от Кристъл Палас, за когото се очаква да бъде платена още по-голяма трансферна сума от тази за Леони.

По-рано Ливърпул се подсили с Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Флориан Вирц, Юго Екитике, както и вратарите Армин Печи и Фреди Уудман, а на "Анфийлд" продължават да се борят за привличането и на Александър Исак. В същото време Ливърпул продаде Луис Диас, Дарвин Нунес, Джарел Куанса, Клуивин Келъхър, Трент Александър-Арнолд, Тайлър Мортън и Нат Филипс. Похарчените пари за трансфери са близо 300 млн. евро, а приходите от изходящи трансфери са близо 200 млн. евро.

