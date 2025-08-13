Все повече хора се определят като "сивосексуални": Какво е това и как да го разпознаем

Все повече млади хора се определят като "сивосексуални" - което означава, че изпитват сексуално привличане само от време на време, рядко или при определени условия. Терминът привлича вниманието онлайн, като специален форум в Reddit, r/Greysexuality, има повече от 8300 членове и е изключително активен. Видеоклиповете за тази идентичност също са събрали хиляди гледания в TikTok и YouTube.

В един такъв клип сивосексуалният YouTuber и подкастър Марк описва това като усещане за "малко сексуално привличане", но "в ниска степен", което го отличава от пълната асексуалност. Той нарича този етикет "изключително полезен" и обяснява: "Той помага на хората да разберат, че изпитвам сексуално привличане, правя секс, наслаждавам се на секса и сексуалните фантазии, но може да ги изпитвам в значително по-ниска степен от повечето хора".

Рецесия на секса

Тенденцията обаче се появява на фона на нарастващата загриженост на експертите, че новите поколения имат по-малко сексуални партньори в сравнение с предишните поколения на същата възраст. Проучванията показват, че все повече хора съобщават, че нямат сексуални партньори или имат редки контакти - явление, което често се нарича "рецесия на секса", пише "Daily Mail". Изследователите твърдят, че това не е просто липса на интерес, а често е подхранвано от тревожност.

Американската писателка Картър Шърман, която интервюира повече от 100 млади хора за книгата си "Второто пришествие", твърди, че неправилното образование, порнографията, ежедневието в дигитална среда и политическият натиск са се съчетали, за да променят опита на младите хора в областта на секса и интимността. Тя установява, че много от тях са били възпрепятствани от натиска на социалните медии върху образа на тялото и политическите дебати за сексуалните права, които според нея са създали климат на "страх и срам" по отношение на секса.

Научните изследвания потвърждават тази картина. Проучванията показват, че разглеждането на "перфектни" снимки в Instagram може да накара младите хора да се чувстват по-зле от тялото си и така да се понижи самочувствието им - което от своя страна може да ги откаже от запознанства или секс.

Терминът "сивосексуален"

Терминът "сивосексуален" - понякога наричан и "сив А" - е използван за първи път през 2006 г. в Мрежата за асексуална видимост и образование, за да опише "сивата зона" между пълната асексуалност и редовното усещане за сексуално привличане. Тези, които се определят като сивосексуални, казват, че това е спектър, който може да включва и други идентичности, като например демисексуални - хора, които изпитват сексуално привличане само след създаването на силна емоционална връзка.

Някои експерти смятат, че платформите за социални медии като TikTok и Reddit подхранват бързото разпространение на нишови термини за идентичност като "сивосексуален" или "демисексуален", като твърдят, че това може да усложни прекалено много начина, по който хората мислят за секса и връзките, пише още "Daily Mail".