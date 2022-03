"Амнести интернешънъл" разследва възможни военни престъпления от Русия в Харков (ВИДЕО)

Как се развива войната в Украйна - следете на живо тук.

При едната от атаките, станала в 12,30 часа на обяд в Северен Харков, са загинали най-малко четирима цивилни граждани, сред които и деца, а 16 са ранени. От "Амнести интернешънъл" са изготвили 3D модел, базиран на любителски записи и показания.

At approximately 12:30 local time, an apparent indiscriminate attack in North #Kharkiv killed at least 4 civilians, including a child and 3 people collecting drinking water. At least 16 more people were injured. Our 3D model is based on verified videos and witness testimonies. pic.twitter.com/fvWNewKleO — Amnesty International (@amnesty) March 3, 2022

От снимка с потвърден източник е доказано, че атаката е извършена с 300-милиметрови руски ракети "Смерч" с 9N235 клъстерни снаряди. През 2019-та година Москва спира продажбата на подобни муниции за Украйна, което потвърждава, че ракетата е изтреляна от руска страна, пишат още от правозащитната организация.

Around the same time, footage verified by the Crisis Evidence Lab from an apartment block on Klochkivska Street in #Kharkiv shows a group of people fleeing and taking cover from another 300mm Smerch rocket. pic.twitter.com/hGFdwSQb5H — Amnesty International (@amnesty) March 3, 2022

Почти по същото време е документирана и друга атака. Хора, живеещи в блок на Клохкивска улица бягат и се прикриват от друга атака с такава ракета.

При удара жена, която пазарува в района, губи крака си и по-късно почива от раните си в болницата.

A third 300mm Smerch rocket salvo struck the area around a shopping centre and car park in NE Kharkiv. A witness told Amnesty that they saw two people severely injured in the area of the attack. pic.twitter.com/ye5EYVosJS — Amnesty International (@amnesty) March 3, 2022

Трета атака с 300-милиметрова ракета "Смерч" удря района на търговски център и паркинг в североизточната част на Харков. Очевидци съобщават пред "Амнести интернешънъл", че са видели двама тежко ранени след нападението.