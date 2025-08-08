CNN: Човекът в сянка в Пентагона връща на САЩ оръжия, произведени за Украйна

Пентагонът е подготвил меморандум, според който определени видове оръжия и военно оборудване, предназначени за Украйна, могат да бъдат върнати обратно в американските запаси. CNN се позова на източници, запознати с новия план, и отбеляза, че тази радикална стъпка ще доведе до пренасочването на милиарди долари, предварително отпуснати за Киев. Меморандумът е изготвен от заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби - известен противник на доставките на оръжие за Украйна, който попадна под светлината на прожекторите при последното временно спиране на военната помощ.

Част от този меморандум вече беше станала обществено достояние, когато в началото на юли Пентагонът забрани голямата доставка на оръжие за Украйна, след като тя вече бе стигнала в Полша. Ставаше въпрос за ракети прехващачи Patriot, 155-мм артилерийски снаряди, ракети Hellfire, ракети "въздух-въздух" Stinger и AIM, както и други ключови боеприпаси.

Тогава се намеси американският президент Доналд Тръмп, който отмени забраната. Той обеща да продължи да доставя отбранителни оръжия на Украйна и обяви споразумение с НАТО за допълнителни оръжия на стойност милиарди долари, произведени от САЩ, но плащани от Европа.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Лоши новини за Украйна: какво предвижда меморандумът на Елбридж Колби?

Въпреки това меморандумът на Колби остава в сила и съдържа неизвестна досега разпоредба, която позволява на Пентагона да пренасочи оръжията обратно към американските арсенали, създадени специално за Киев по програмата "Инициатива за подпомагане на сигурността на Украйна". Тя е финансирана от Конгреса.

Макар източници на CNN да твърдят, че все още не е имало отклоняване на оръжия, тази разпоредба може да струва на Украйна милиарди долари и - още по-лошо - да ѝ попречи да се защитава пълноценно срещу агресията на руския диктатор Владимир Путин и армията му.

Инициативата също така подкопава целта на програмата USAI (United States Defense Assistance), която е създадена от Конгреса преди почти десетилетие с конкретната цел да предостави на Пентагона средства за закупуване на оръжия за Украйна директно от американски доставчици на отбранителна техника.

Сенатът наскоро отпусна още 800 милиона долара за USAI като част от годишния бюджет на Пентагона. Източници на CNN обаче твърдят, че не е ясно дали оръжията, произведени с тези средства, ще бъдат изпратени в Украйна в съответствие с новата политика на Министерството на отбраната на САЩ.

Пентагонът може да не допусне и вече одобрени от Конгреса 4 млрд. долара за Украйна

Освен USAI, Пентагонът разполага с близо 4 милиарда долара финансиране, одобрено от Конгреса миналата година, за да снабдява Украйна с оръжия, взети директно от американските арсенали. Но източник, запознат с въпроса, казва, че Пентагонът вероятно няма да отпусне тези 4 милиарда долара.

"Червена" категория: кои оръжия са в недостиг на САЩ?

Меморандумът на Колби, одобрен от министъра на отбраната Пийт Хегсет, остава политика на ведомството, категорични са източниците на американската телевизия. Той класифицира американските арсенали в категории "червена", "жълта" и "зелена". Червената и жълтата категория включват оръжия, за които Пентагонът преценява, че са в недостиг и сега се изисква одобрението на Хегсет, преди да бъдат изпратени другаде. Например прехващачите за противовъздушните системи Patriot са в червената категория.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Пакетът с оръжия за Украйна, който Хегсет спря в началото на юли, включваше десетки прехващачи, но Тръмп нареди на министъра да продължи доставките, след като научи за спирането. Министерството на отбраната до голяма степен е изпълнило тази заповед за изпращане на прехващачи, посочват източниците на CNN.

Други оръжия от пакета също са били в "червения списък" и не е ясно дали са били доставени на украинците.

Как ще работи схемата на САЩ и НАТО, с която Европа ще купува за Украйна?

В публикацията се говори и за новата система, чрез която европейците да могат да купуват американски оръжия за Украйна. Механизмът по същество ще създаде банкова сметка на Алианса, в която съюзниците ще могат да превеждат пари за закупуване на оръжия от САЩ.

Съгласно системата, Украйна ще изпраща списък с необходимите ѝ оръжия и оборудване директно на НАТО. Американският генерал Алексус Гринкевич - настоящ ръководител на Европейското командване на САЩ и военните операции на НАТО - ще определя дали САЩ разполагат с достатъчно оръжия за продажба, преди да предаде списъка на европейските партньори за евентуална покупка.

Съюзниците от НАТО работят за достигане на начална сума от 10 милиарда долара, която ще внесат в сметката за закупуване на оръжия за украинските въоръжени сили. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви наскоро, че засега е наличен само един милиард.

