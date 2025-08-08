Войната в Украйна:

Орбан: Да не се държим като обидено дете, Макрон и Мерц да заминат за Москва

08 август 2025, 18:48 часа 442 прочитания 0 коментара
Лидерите на водещите страни от ЕС трябва да се срещнат с Владимир Путин, за да осигурят участието на Европа в дипломатическите усилия за прекратяване на войната срещу Украйна. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, пише 444.hu.

Орбан заяви, че смята за проблем, че ЕС не иска да се ангажира с Путин и добави, че "не е доволен, че ЕС е заспал".

Според него германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон трябва да отидат в Москва за разговори с Путин или да инициират такива разговори в неутрална страна, за да не бъде Европа второстепенен участник в процеса на прекратяването на конфликта.

В противен случай, предупреди той, потенциалното мирно споразумение, което се очаква в скоро време, ще стане без участието на европейците.

Той добави, че смята за необходимо да се организира някакъв вид среща между европейските лидери и Путин, ако не преди срещата му с Тръмп, то поне след нея, защото "ЕС не трябва да си седи вкъщи като обидено дете" и "ако има проблем, трябва да преговаряме".

Елена Страхилова
