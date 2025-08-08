Войната в Украйна:

Разкритие: Камионът от катастрофата със Сияна бил неравномерно натоварен и силно дебалансиран

08 август 2025, 20:40 часа 331 прочитания 0 коментара
Разкритие: Камионът от катастрофата със Сияна бил неравномерно натоварен и силно дебалансиран

Камионът предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран. Това става ясно от схема на натоварването, предоставена от АПИ по БНТ. Според информацията, камионът бил разбалансиран както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси. Заключението на експерти, до които екипът на „По света и у нас“ се е допитал, е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям, независимо от състоянието на пътя.

Още: BIRD: Разтоварен след катастрофата камион и стари сенки от Ирак в делото "Сияна"

Разкритията идват след запитване до АПИ и Националното толуправление за движението на камиона на фаталния 31 март и данните, които са получени от сензорите за тегло на толкамерите. От отговора става ясно, че дясната част на камиона е била с близо тон и половина по-тежка от лявата. Също така и много важен детайл – втората ос, на която са задните гуми на влекача, са били близо два пъти по-натоварени от предните, които всъщност управляват цялата композиция. Образно казано – предните гуми са докосвали асфалта много леко.

Влекачът и ремаркето на камиона, предизвикал катастрофата край Телиш, при която загина 12 - годишната Сияна, е преминал през сензори на толсистемата, които измерват натоварването в 7 часа и 50 минути на 31 март. От АПИ предоставиха схема с детайлните данни. От нея се вижда, че десните гуми на тира са натоварени с близо тон и половина повече от левите.

Още: Свидетели разкриха пред съда, че шофьорът на ТИР-а не е помогнал на Сияна

"Натоварването трябва да бъде равномерно, защото, ако не е равномерно - в такива екстремни ситуации, центробежните сили са много по-различни, когато имаш превишаване на теглото на дясната част, както имаме в момента, а теглото не е равномерно разпределено. Динамичните сили са различни и поведението на влекача и ремаркето са различни", казва пред БНТ Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики.

Една трета от теглото е лягала върху втората ос

В отговора от АПИ се отбелязва, че общата тежест на товарната композиция е близо 34 100 кг., а разликата в натоварването ляво-дясно е близо 1 500 килограма, като дясната част е по-натоварена. Има и друг важен момент, който се вижда - силното натоварване на втората ос на влекача, тя е поела обща тежест от над 10 300 килограма или цели 30,5% от общото тегло на влекача и ремаркето. А първата ос е натоварена с 6 239 килограма или 18,3% от общото тегло. Според експертите това е от ключово значение, при нови камиони с електронни системи за контрол на стабилността.

"Разликата, че има претоварена втора ос е изключително важна. Защото системата за части от секундата ще се бърка къде да подаде усилието. Тя ще подаде усилието си за известно време, но това известно време - тези 3-4 секунди - те са фатални. Ние не знаем той дали е натиснал спирачките", обяснява още Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики.

Още: "Делото за смъртта на Сияна е минирано": Почерненият баща обясни защо

Голямата разлика между натоварването на втората ос, която е част от влекача и значително по-леката първа ос, която управлява цялата композиция има отношение към стабилността, твърдят още експертите. "Отразява се, че първата ос чисто механично е по-лека, а там е управлението, върху първата ос. Там са гумите, които завиват. И безсмислено е аз да обяснявам на хората, че претоварването на втора ос е изключително важно при завиването. Когато ти си натоварен на втората ос повече, нормално е предните гуми, съвсем символично го казвам, да са по-леки. Т.е. сцеплението с асфалта или каквато и да е друга настилка, да е по-малко", казва още експертът.

Още: Директорът на АПИ: За мен беше по-лесно да напусна, с бащата на Сияна сме в добри отношения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Допълнителен риск от загуба на управление идва и от разликата в натоварването ляво - дясно. При навлизане в ляв завой, при мокър път, е по-голяма вероятността ремаркето да навлезе в насрещното движение, обясняват специалистите. "Силите, които действат отдясно, те ще се опитат да изнесат ремаркето в лявата си част", обяснява Попов.

Според експертите при така разположения товар и скорост на движението, независимо от състоянието на пътя, рискът товарният камион при ляв завой да навлезе в насрещното движение е голям. По закон отговорността за разпределението и укрепването на товара е на шофьора. Пак той е този, който трябва да съобрази скоростта на движение с това, пътните условия - в случая мократа настилка, състоянието на камиона и неговото поведение.

Още: Дядото на покойната Сияна: Без нея животът ни е ад

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
камион катастрофа Телиш Сияна
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес