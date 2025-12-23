Авария в ядрен реактор в Швеция

Заради неизправност Швеция временно спря един от ядрените си реактори, предаде ДПА. Става дума за ядрен реактор в АЕЦ "Форсмарк", северно от столицата Стокхолм.

Местни медии твърдят, че компанията оператор на централата "Ватенфал" работи по отстраняването на неизправността в първи реактор.

Има официално съобщение на сайта на компанията, че миналата седмица е приключил планов ремонт на същия този реактор.

Още: Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново работи след поредно изключване

Ядрената картина в Швеция

Швеция разполага с 3 ядрени централи на своя територия с общо 6 реактора, като във АЕЦ "Форсмарк" има 3 реактора. Те произвеждат около 30% от електричеството в страната.

Първи реактор на "Форсмарк" е влязъл в употреба през 1980 г., предаде БТА.

Шведското правителство смята ядрената енергетика за ключов компонент в прехода към по-щадящо климата бъдеще на страната.

Още: Туск: Брюксел ще одобри държавната помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

В началото на годината Швеция започна изграждането на окончателно съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво - едва второто подобно съоръжение в света, в което високорадиоактивните отпадъци ще се съхраняват в продължение на 100 000 години.

Източник: ThinkStock

Финландия е единствената страна, която е близо до завършването на постоянно място за съхранение. Световната ядрена асоциация смята, че в световен мащаб има около 300 000 тона отработено ядрено гориво, което се нуждае от погребване. По-голямата част от него се съхранява в охлаждащи басейни в близост до реакторите, които са го произвели.

Окончателното хранилище във "Форсмарк" ще се състои от 60 км тунели, заровени на 500 м дълбочина в скали на възраст 1,9 млрд. години. То ще бъде дом на 12 000 тона отработено ядрено гориво, затворено в дълги 5 метра медни капсули, устойчиви на корозия, които ще бъдат опаковани в глина и погребани.

По план съоръжението трябва да приеме първите си отпадъци в края на 2030 г., но ще бъде завършено окончателно едва около 2080 г., когато тунелите ще бъдат засипани и затворени, заяви шведската компания за управление на ядрено гориво и отпадъци.

Още: Най-голямата АЕЦ в света ще заработи отново