19 февруари 2026, 6:38 часа 0 коментара
Котка омагьоса мрежата със смайващите си очи (ВИДЕО)

Котка на име Сан-Сан от Китай се превърна в новата интернет сензация заради редките си очи, които имат три различни цвята. Състоянието е известно като хетерохромия, при което ирисът на всяко око е с различен цвят или съдържа множество цветове в рамките на един ирис. Животните с „разноцветни очи“ - едно синьо, едно жълто-зелена, са сравнително добре познати, наличието на три цвята е изключително рядко.

Друга забележителна котка от Китай е Ниу Най (Мляко) - черна котка с ясно изразени, различно оцветени очи.

Това необичайно състояние обикновено се причинява от генетика, засягаща нивата на меланин в ирисите. Това състояние обикновено е безвредно за животното.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
