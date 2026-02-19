Котка омагьоса мрежата със смайващите си очи (ВИДЕО)

Котка на име Сан-Сан от Китай се превърна в новата интернет сензация заради редките си очи, които имат три различни цвята. Състоянието е известно като хетерохромия, при което ирисът на всяко око е с различен цвят или съдържа множество цветове в рамките на един ирис. Животните с „разноцветни очи“ - едно синьо, едно жълто-зелена, са сравнително добре познати, наличието на три цвята е изключително рядко.

A cat named San-San from China has become the new internet sensation due to his rare heterochromia — his eyes have three different colors. pic.twitter.com/Hz27smLkgB — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

Друга забележителна котка от Китай е Ниу Най (Мляко) - черна котка с ясно изразени, различно оцветени очи.

Това необичайно състояние обикновено се причинява от генетика, засягаща нивата на меланин в ирисите. Това състояние обикновено е безвредно за животното.