Какво ще ви помогне да заспите, ако се събудите посред нощ?

Събуждането посред нощ и проблемите със заспиването могат да бъдат изтощителни. Според проучване от 2008 г. приблизително един на всеки трима души се събужда посред нощ три пъти седмично или по-често. Въпреки това, телевизионният лекар Амир Хан сподели съвети, които ще ви помогнат да заспите отново през нощта, съобщава Unilad.

Как да заспите отново, ако се събудите посред нощ?

„Какво трябва да правите, когато се събудите в 3 часа сутринта? Как да заспите отново?“ Нека поговорим за техника, наречена когнитивно пренареждане. Знаете ли, говорих много за ползите за здравето от съня“, отбелязва лекарят.

Според Хан, идеята зад когнитивното разбъркване е да се прекъсне трескавата дейност на ума и вместо това да се разбъркат мислите, като по този начин мозъкът се принуди да влезе в режим на сън и го успокои, че е безопасно да спи.

Лекарят съветва първо да измислите произволна дума и след това да се съсредоточите върху първата ѝ буква. След това да направите списък с думи, започващи с тази буква.

„Докато преглеждате списъка, трябва да си представите всяка фраза, след което да преминете към втората буква на избраната дума и да повторите тези стъпки. Продължавайки с всяка буква от избраната дума, се надяваме, че ще заспите бързо“, обяснява Унилад.

Кога нощните събуждания се превръщат в проблем?

Нощните събуждания се превръщат в проблем в следните ситуации - събуждате се повече от пет пъти на нощ; не можете да заспите отново половин час или повече.

Причините може да са очевидни: например, спите в спалня, която е твърде горещо, прекарали сте целия ден в леглото след безсънна нощ, болни сте или не сте имали обичайната си рутина, работите дистанционно и прекарвате много време в леглото или просто не сте достатъчно уморени.

Но събуждането посред нощ може да е признак и за различни нарушения на съня. Например, синдром на неспокойните крака, когато постоянно потрепвате краката си, за да облекчите дискомфорта. Или обструктивна сънна апнея, когато хъркате и периодично спирате да дишате – тялото ви трябва да се събуди, за да диша.

