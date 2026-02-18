Да се забранят ли социалните мрежи за деца в Германия: Говори Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи предложенията за ограничаване на използването на социалните медии от деца, като изрази загриженост за прекаленото време, прекарвано пред екрана и неговото влияние върху развитието на младите хора, предаде ДПА. „Ако днес 14-годишните деца прекарват пет или повече часа на ден пред екрана, ако цялата им социализация се осъществява само чрез това средство, тогава не бива да се учудваме от личностни дефицити и проблеми в социалното поведение на младите хора“, заяви днес Мерц в подкаста „Смяна на властта“ (Machtwechsel). Министърът на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер също изрази подкрепата си, като заяви, че „има широко съгласие, че социалните медии представляват сериозен риск за развитието на младите хора“.

Преди партийния конгрес, който започва в петък, регионалният клон на консервативния Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц в северната провинция Шлезвиг-Холщайн предложи да се определи минималната възраст за използване на платформи като „Инстаграм“, „ТикТок“ и „Фейсбук“ на 16 години, придружена от задължителна проверка на възрастта. Мерц заяви, че симпатизира на предложението, както и на подобна инициатива на германската социалдемократическа партия (ГСПД). Официални представители на ГСПД предложиха ограничения, включително модел с пълна забрана за деца под 14 години, предаде БТА.

Мерц заяви, че като цяло е предпазлив по отношение на налагането на забрани. Обаче „ключовият въпрос трябва да бъде как да защитим децата на възраст, на която те също се нуждаят от време, за да играят, да учат и да се концентрират в училище“, добави той.

В края на миналата година Австралия стана първата страна, която забрани на децата под 16-годишна възраст да имат свои профили в социалните мрежи. Също миналия месец Националното събрание на Франция одобри проектозакон, забраняващ достъпа до тях на деца до 15 години.

Няколко европейски страни обмислят подобни мерки, включително Германия. Торстен Фрай, ръководителят на Канцеларията в правителството на Мерц, заяви пред вестник „Райнише Пост“, че трябва да се намери „здравословен баланс“ между „защитата на младите хора от омраза, дезинформация и психологически стрес, от една страна, а от друга - предоставянето им на възможност да укрепят медийната си грамотност и да се възползват от цифровите възможности“.

