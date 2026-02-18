Макрон: Свободата на словото е пълна глупост (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон призова в сряда за по-голяма прозрачност на алгоритмите в социалните медии, подчертавайки техния ефект върху децата, тийнейджърите и демократичните процеси, съобщи телевизионният оператор BFMTV. По време на откриването на Френско-индийския център за изкуствен интелект в здравеопазването в Ню Делхи, Макрон подчерта необходимостта от алгоритмична яснота от страна на технологичните компании и подчерта визията на Франция за отговорен изкуствен интелект.

„Ясно е, че в днешната система нещо е гнило. И вижте положението на нашите деца, нашите тийнейджъри. Когато говорите за социалните медии. Ако към тези социални медии добавите и някакъв чатбок с допълнителни възможности, това е началото на една ужасна ситуация“, каза той.

Макрон призова големите технологични компании да осигурят пълна прозрачност относно своите алгоритми, като подчерта важността на разбирането как те са проектирани, тествани и обучени. „Демократичните последици от това пристрастие биха могли да бъдат огромни. Ние не искаме регулация... просто трябва да го направим прозрачно. Вие сте за свободата на словото. Някои от тях твърдят, че са за свободата на словото. Добре, ние сме за свободния алгоритъм“, каза Макрон. „Защото, искам да кажа, свободата на словото е пълна глупост, ако никой не знае как се ръководи от тази така наречена свобода на словото“, уточни той.

Макрон също така популяризира Франция като дестинация за обучение, като повтори целта си да утрои броя на индийските студенти във Франция до 30 000 до 2030 г.

