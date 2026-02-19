Преди първото заседание на Съвета за мир: ООН остро критикува Израел

Членовете на Съвета за сигурност на ООН призоваха за трайно спиране на огъня в Газа и разкритикуваха остро опитите на Израел да разшири контрола си на Западния бряг. Причината - застрашават изгледите за решение на конфликта чрез създаването на две държави за двата народа, израелския и палестинския, пише БТА. Всичко това се случи в навечерието на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за обсъждане на бъдещето на палестинските територии, предаде Асошиейтед прес. Още: Като беден роднина, който иска на кино без билет: В Чехия разсипаха решението да се участва в Съвета за мир

Пакистан, единствената страна от 15-членния Съвет за сигурност на ООН, приела поканата да влезе в Съвета на Тръмп, осъди спорен проект на Израел да построи селище на Западния бряг и определи решението на израелската държава да пристъпи към реализирането му като "невалидно и без никаква сила". "Това е явно нарушение на международното право", заяви Исламабад.

Нарушение на международното право

Снимка: Getty images

"Незаконните действия на Израел в последно време за разширяване на контрола му на Западния бряг са дълбоко обезпокоителни", посочи пакистанският външен министър Исхак Дар.

В месечното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток участваха още Великобритания, Израел, Йордания, Египет, Йордания и Индонезия. Миналата седмица много арабски и ислямски страни поискаха Съветът за сигурност да се събере и обсъди положението в Газа и на Западния бряг, преди някои от тях да заминат за Вашингтон.

"Анексирането е нарушение на Устава на ООН и на най-фундаменталните норми на международното право", каза палестинският постоянен представител в ООН Рияд Мансур. "Това противоречи и на плана на президента Тръмп и представлява екзистенциална заплаха за продължаващите усилия за мир."

Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че сега във фокуса на вниманието на света и международната общност е не заседанието на ООН, а срещата на Съвета за мир.

Израелският първи дипломат обвини Съвета за сигурност на ООН, че е "заразен от антиизраелска обсесия", и добави, че никоя страна няма по-големи права от "исторически засвидетелстваните права (на Израел) върху библейските земи".

Заседанието на Съвета за сигурност на ООН първоначално бе насрочено за днес, но беше изместено с ден по-рано, след като Тръмп насрочи срещата на своя Съвет за същия ден, от което стана ясно, че това ще затрудни графика на дипломатите, желаещи да посетят и двата форума. Но това бе и признак за потенциално припокриване и дори влизане в конфликт на дневния ред на двете организации, и най-вече признак за поставянето под въпрос на ролята на най-важния орган на ООН от инициативата на Тръмп, която прерасна от орган за наблюдение на спазването на примирието в Газа в инициатива за уреждане на конфликти по целия свят, отбелязва Асошиейтед прес.

Майк Уолц, постоянният представител на САЩ в ООН, разкритикува страните, които не са се присъединили към Съвета на Тръмп с думите, че за разлика от Съвета за сигурност на ООН той "не само говори, но и действа".

"Чуваме високопарни критики към структурата на Съвета (за мир), че била неконвенционална и безпрецедентна", посочи американския дипломат вчера. "Повтаряме отново, старите методи не работят."

