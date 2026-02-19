Правителството на Гюров:

Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

19 февруари 2026, 6:42 часа 522 прочитания 1 коментар
Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

3 часа видео, но има изрязване от 12 секунди горе-долу в средата. Това заяви в профила си във Facebook Петко Петков - човекът, който е едно от публичните лица на инициативата "Българските елфи" (BG Elves), относно новите видеокадри от хижа "Петрохан", които бяха разпространени от разследването.

Още: Вижте новите записи от хижа "Петрохан" (ВИДЕО)

Интересното: Петков казва, че "освен всичко друго досега, там аз чувам и радиостанция, чиято линия се отваря и през нея се чува мъжки глас, когато записа прекъсва" - Още: С нови записи и конкретика: МВР разкри официалната версия за "Петрохан" и "Околчица" (ВИДЕО)

Всъщност Петков напомня какво е направил преди няколко дни с предишнен запис от хижата, разпространен от разследването - този, в който трима от застреляните си говорят и който събра толкова коментари заради репликата "за мен беше чест". Петко Петков казва следното: "... по едно мое дело се беше наложила експертиза на аудио запис и тогава много интересно обяснение от вещото лице ми направи впечатление, който обърна внимание, че дори и определена част от дума да не се чува при възпроизвеждането, въздушната компресия ще се отрази като електрически импулс и в спектрограмата ще бъде видим. И се сетих да направя същото, като извадих аудиото от записа, в който загиналите в хижа Петрохан, уж си казват "Сбогом". Взех оригиналния сигнал, като първо използвах AI (ИИ - изкуствен интелект) за да изолирам само гласове от шума в записа, след което използвах изчистеният сигнал за модулация на компресор върху оригинала и така уеднаквих звука по цялата му дължина и извадих (максимума от) самото говорене + малко го забавих. И ми направи впечатление, че в края на записа, където говорещият уж казва "Благодаря ви за всичко", всъщност казва "Оправи ми се всичко в главата, отидох за тоя разговор".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Имало ли е други лица на "Петрохан" във фаталния ден? Записите говорят

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петрохан записи Ивайло Иванов BG Elves
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес