Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

3 часа видео, но има изрязване от 12 секунди горе-долу в средата. Това заяви в профила си във Facebook Петко Петков - човекът, който е едно от публичните лица на инициативата "Българските елфи" (BG Elves), относно новите видеокадри от хижа "Петрохан", които бяха разпространени от разследването.

Интересното: Петков казва, че "освен всичко друго досега, там аз чувам и радиостанция, чиято линия се отваря и през нея се чува мъжки глас, когато записа прекъсва" - Още: С нови записи и конкретика: МВР разкри официалната версия за "Петрохан" и "Околчица" (ВИДЕО)

Всъщност Петков напомня какво е направил преди няколко дни с предишнен запис от хижата, разпространен от разследването - този, в който трима от застреляните си говорят и който събра толкова коментари заради репликата "за мен беше чест". Петко Петков казва следното: "... по едно мое дело се беше наложила експертиза на аудио запис и тогава много интересно обяснение от вещото лице ми направи впечатление, който обърна внимание, че дори и определена част от дума да не се чува при възпроизвеждането, въздушната компресия ще се отрази като електрически импулс и в спектрограмата ще бъде видим. И се сетих да направя същото, като извадих аудиото от записа, в който загиналите в хижа Петрохан, уж си казват "Сбогом". Взех оригиналния сигнал, като първо използвах AI (ИИ - изкуствен интелект) за да изолирам само гласове от шума в записа, след което използвах изчистеният сигнал за модулация на компресор върху оригинала и така уеднаквих звука по цялата му дължина и извадих (максимума от) самото говорене + малко го забавих. И ми направи впечатление, че в края на записа, където говорещият уж казва "Благодаря ви за всичко", всъщност казва "Оправи ми се всичко в главата, отидох за тоя разговор".

