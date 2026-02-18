Зеленски не е удовлетворен от преговорите с Русия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че „чувствителни политически въпроси“ не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс. „Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен“, каза Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение.

„Въпросите за евентуални компромиси и необходимата среща на лидерите все още не са достатъчно проучени. Разчитаме на следващата среща и би било уместно тя да се проведе през февруари. Важно е европейците да присъстват – Франция, Великобритания, Германия, Италия и Швейцария като домакин“, отбеляза държавният глава. „Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени“, добави той.

Украинският президент отбеляза още, че е възложил на делегацията задачата да обсъди хуманитарния аспект. „Нуждаем се от размяна на затворници и освобождаване на цивилни. Търсим информация за всеки човек и винаги работим, за да върнем нашите – да върнем украинците у дома. Всяка размяна е важна“, категоричен е Зеленски.

