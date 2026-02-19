Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Служебното правителство на Андрей Гюров ще положи клетва в Народното събрание. Това ще стане в присъствието на президента Илияна Йотова, предаде БНР. Тържественото полагане на клетва на 106-отото правителство на България ще се проведе в рамките на пленарното заседание. Още: "Този прецедент ще е за кратко" и "няма случайни калинки": Реакциите за състава на кабинета Гюров

Освен това в изпълнение на правомощията си по Конституция, президентът Илияна Йотова ще издаде указите за назначаване на служебното правителство и за насрочване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Точно 400 дни след като пое поста, Росен Желязков ще предаде изпълнителната власт на Андрей Гюров. Двамата ще направят кратки изявления. Какви приоритети и послания ще заяви новият министър-председател, ще предадем по "Хоризонт", с пряко включване от церемонията. След края й по традиция старите министри ще въведат наследниците си в работата по ведомствата.

Министерствата са 19, но "приел-предал" няма да се случи единствено в това на отбраната; там поста си запази настоящият министър Атанас Запрянов.

Служебното правителство трябва във взаимодействие с ЦИК и общините да подготви вота на територията на страната и зад граница. За целта в състава му ще работи вицепремиер с ресор "честни избори". Това е Стоил Цицелков - дългогодишен член на Обществения съвет към ЦИК.

Сред най-належащите задачи, предпоставени и от сроковете в Изборния кодекс, е приемането от кабинета на план - сметката за вота, за да се осигури финансирането.

Какво друго ще работят депутатите след клетвата на служебното правителство?

Снимка: БГНЕС

Още: Гюров за вицепремиера Янкулов: Разчитаме да освободи Сарафов от кабинета му (СНИМКИ)

Вчера депутатите включиха в програмата си изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков. Участието му днес е под въпрос. Освен него обаче в изслушването трябва да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев и председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски по темата за потенциални нарушения на нормативната и законовата уредба, свързани с промяна на проектното оборудване и използване на несертифицирани компоненти в атомната централа, довели до нужда от три извънредни спирания на VI блок, създаващи риск за енергийната и национална сигурност, и загуби на десетки милиони евро. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане".

В дневния ред се предвижда и гласуване на първо четене на промени в Закона за защита от дискриминация, в Закона за МВР и в Закона за железопътния транспорт, както и окончателно приемане на промени в Закона за разкриване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на армията. С тях се конкретизира задължението на комисиите, регистриращи кандидатите за участие в различни видове избори, да предоставят на т.нар. Комисия по досиетата точно определена информация - три имена, ЕГН и от коя формация е издигнат кандидатът, необходима, от една страна, да се извърши проверка за принадлежност към службите за сигурност на комунистическия режим, и от друга, да се осигури публичност при разгласяване на резултата.

Още: Официално: Йотова обяви датата на предсрочните избори