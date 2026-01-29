Лайфстайл:

"Беше много мило": Путин обещал на Тръмп да не нанася удари по Киев за една седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е съгласен да не стреля по Киев в продължение на една седмица поради студеното време, пише Ройтерс. „Лично помолих президента Путин да не стреля по Киев и други градове в продължение на една седмица и той се съгласи да го направи“, заяви Тръмп на заседание на кабинета, позовавайки се на „изключителния студ“ в региона.

„Беше много мило. Много хора казаха: „Не губи времето си, няма да получиш това.“ А той го направи“, добави Тръмп. Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчетат стойности до минус 20 градуса.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица. Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота. Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.

Елин Димитров
