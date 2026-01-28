Войната в Украйна:

Британски журналист накара икономическото оръжие на Путин да бълва змии и гущери

28 януари 2026, 10:17 часа 555 прочитания 0 коментара
Британски журналист накара икономическото оръжие на Путин да бълва змии и гущери

"И двамата знаем, че докато руските сили остават на украинска земя, няма да има мир. Окупацията не е мир". Това написа журналистът на Financial Times Кристофър Милър като отговор на твърдение на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, че пътят към мира в Украйна бил украинската армия да се оттегли от Донбас:

Припомняме, че FT публикува материал с твърдение, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп притиска Украйна да се откаже от Донбас в замяна на американски гаранции за сигурност - ОЩЕ: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

Дмитриев определено реагира болезнено на истината и отговори, че Милър бил "военнолюбец", които "рекламирал фалшиви наративи", за да забави сключването на сделка за мир в Украйна:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Зад кулисите на преговорите за мир в Украйна. Превзехме Покровск, но не съвсем – руска реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Financial Times война Украйна мир Украйна Кирил Дмитриев Кристофър Милър
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес