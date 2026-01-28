"И двамата знаем, че докато руските сили остават на украинска земя, няма да има мир. Окупацията не е мир". Това написа журналистът на Financial Times Кристофър Милър като отговор на твърдение на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, че пътят към мира в Украйна бил украинската армия да се оттегли от Донбас:
Indeed, Russia's Donbas withdrawal – and its complete withdrawal from Ukraine – is the path to peace.— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 27, 2026
Припомняме, че FT публикува материал с твърдение, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп притиска Украйна да се откаже от Донбас в замяна на американски гаранции за сигурност - ОЩЕ: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев
Дмитриев определено реагира болезнено на истината и отговори, че Милър бил "военнолюбец", които "рекламирал фалшиви наративи", за да забави сключването на сделка за мир в Украйна:
You and I both know that you are a warmonger promoting fake British narratives that delay peace. 🕊️— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 27, 2026
ОЩЕ: Зад кулисите на преговорите за мир в Украйна. Превзехме Покровск, но не съвсем – руска реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)